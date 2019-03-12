Труды у мальчиков: «Хотят не чертить и писать, а стругать»

Не так давно Александр Лукашенко раскритиковал программу по трудовому обучению: «Ничего делать не умеют!» Мальчики не знают, как лампочку вкрутить и не отличают рубанок от фуганка. «Я не знаю, как они женятся», - удивился президент.

Сергей Харкевич работает учителем в деревне Буда на Витебщине почти сорок лет. За это время вел физкультуру и военную подготовку, математику и физику, информатику и труды. До прошлого года был трудовиком.

- Ребята не успеют школу окончить, как через месяц приходят - кто поговорить, а кто и с вопросами, - улыбается Сергей Васильевич. - Спрашивают, как развести проводку дома. Бывает, что и к ним схожу - развилку сделать, выключатели поставить. А то кое-где за свет много платят - мама расстраивается. Потом оказывается, что они электрочайник каждые пять минут включают, думая, что расход у него - как у лампочки.

Сергей Васильевич замечает: нынешние дети привыкли к телефонам: нажал на кнопку - и что-то появилось. И на трудах им хочется сразу видеть, что получится в итоге.

- Ребенку неинтересно делать своими руками, не видя результат. Другое дело, если покрутит в руках совочек, пусть и простенький, поймет, как применить, - рассуждает учитель. - А если мы стругаем-стругаем, а результата нет, школьник не понимает, зачем ему это. Как и у взрослых.

В сельских школах весной и осенью на уроках труда ученики работают на огородах - и мальчики и девочки. В другие сезоны - технический труд. Делают те самые совки, толкачики, скалки, скворечники и кормушки.

- Стараемся, чтобы все было нужным - дома или в школе. Совочек довольные несут домой. В деревне почти у всех печное отопление - можно и золу вынести, и дома подмести, - рассказывает Сергей Васильевич. - Скворечники висят у школы. Прилетают и скворцы, и мухоловки.

Чтобы сделать совок, по подсчетам учителя, взрослому понадобится часа три без перерыва, школьнику - 8 - 10. Так и четверть проходит: труды у школьников раз в неделю.

- Час в неделю - это мало, нужно минимум два, - рассуждает учитель и подсчитывает: - Пока ребенок переоденется в халат, в котором будет работать, потом 5 - 10 минут на объяснения (например, из каких частей состоит, рубанок, какой угол заточки), минут за 5 до конца урока надо заканчивать, чтобы убрать рабочее место. Получается, на работу руками - 20 - 25 минут. Раньше, когда я начинал работать, на труд выделяли 4 часа в неделю - 2 часа трудового обучения и 2 часа производительного труда. На производительном делали объекты, которые потом продавали в деревне. Плели корзинки, скамеечки делали, табуретки небольшенькие, которые женщины с собой брали, когда ходили коров доить. Раньше уроки были спаренными. За два часа что-то успеешь сделать, а час - ни туда, ни сюда

Самые заинтересованные дети, говорит педагог, 7 - 8-е классы.

- В 9-м классе у многих другие интересы. А в 12 - 14 лет они такие живчики! На трудах им не хочется чертить и писать, а строгать, чтобы посмотреть, как идет стружка, - говорит педагог. - Если ребенок видит объект труда, ему интересно. Пусть это будет мелочь, но школьник сделает ее сам с небольшой помощью учителя.

Не так давно программу по трудовому обучению в очередной раз раскритиковал президент - например, рубанок от фуганка отличить не могут.

- Да, дети не знают, что делать с этими инструментами, - подтверждает Сергей Васильевич. - Но мы рассказываем и показываем. Сейчас в школу пришли инструменты - впервые с 1980-х! Раньше это были или старые, или те, что учителя покупали за свои деньги. Токарный станок, например, у нас 1980 года выпуска. И так не только в нашей школе. Как новые инструменты пришли, конечно, дети хотят работать только с ними.

Сергей Васильевич говорит, что выпускников хорошо помнит, и повторяет, что одинаковых детей не бывает.

- Был в нашей школе мальчишка - на олимпиаде в районе занял первое место в прошлом году. Очень дотошный, все до миллиметра вымерял. Он, может, не очень хорош в математике или физике, но руками все умеет.

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