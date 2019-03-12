Труды у девочек: «Шить не очень хотят - в секонде за копейки все»

Недавно президент в очередной раз раскритиковал программы по трудовому обучению. Под раздачу попали и мальчики, и девочки. Мы спросили у педагогов со стажем, правда ли школьники не умеют ничего делать руками.

Полвека ведет уроки трудового обучения у школьниц Ольга Павловна (имя изменено. - Ред.).

- Нынешние программы и те, которые были тогда, когда я начинала работать в конце 1960-х, конечно, отличаются. Раньше было по 2 часа трудового обучения, а сейчас в 5-х, 8-х, 9-х классах по одному. Это влияет на то, что и как успеваем с детьми сделать на уроке, - говорит Ольга Павловна, по первому образованию технолог по пошиву одежды. –-Один час это мало. Урок ведь специфический. Пока разложили материал, пока иголки, пока примерили - уже и собираться надо. По правилам надо все иголочки посчитать - почти как в операционной. И сделать это до звонка, потому что на переменке дети должны успеть покушать.

Поэтому, если раньше в 5-м классе девочки шили передник с грудкой и косынку в комплекте, то теперь простой фартук. В 7-м шили юбку, сейчас - декорируют жилое помещение. Обычно на картонке от большой обувной коробки делают свои «окна» из лоскутов ткани, тюля, подбирают шторы, гардины, портьеры, ламбрекены, жалюзи. Потом к «окну» - обои, обивку мебели. Большинство этих «окон» отдают в кукольные уголки детсадов.

Лет 20 назад в 8-м классе девчонки шили топы, блузы, сейчас - постельное белье. А еще если раньше каждая 9-классница составляла базовую выкройку по своим меркам, чтобы сшить платье с рукавами (некоторые этими выкройками-основами долго пользовалась после школы!), то теперь девочек знакомят с готовыми выкройками из журнала «Бурда» и учат, как ими пользоваться.

- Раньше в школе устраивали демонстрации работ. Шили отрезные платья, отделанные кружевами. Но творчество осталось. Шестиклассницы не только шьют салфетки, но и часто вышивают на них узоры, могут связать крючком и на спицах элементы украшения.

Школа, где работает Ольга Павловна, построена более 50 лет назад. Кабинет труда для девочек не разделен тут на два - для шитья и готовки, и кулинарию в последние годы преподают теоретически.

- Девчонки, конечно, страдают, готовить хотят. Получается, наши девочки отрабатывают навыки дома, принося на уроки отзывы от домашних. А еще с удовольствием делятся рецептами. Раньше у нас в кабинете стояла большая плита, была горячая вода, и мы много готовили, - вспоминает педагог. - Даже закатки ставили: компоты, маринованные помидоры, варенье. Банки стерилизовали - все как положено. У нас в школе был шкаф для консервации. А на день именинника банки доставали - и на столы. Готовили мы с девочками хворост, печенье, ленивые вареники, котлеты, первые блюда, салаты, даже селедку под шубой. Мальчиков угощали - они под дверью толпились.

- А на каком оборудовании работают девочки?

- Подольские ножные швейные машины - оборудованию столько, сколько и школе. Работают отлично. Если мне надо подшить занавески в какой-то класс или спецодежду подрубить, то я не на домашней японской, а на школьной, подольской, это делаю. Раз в году бывает мастер, который машинки проверяет.

- По душе ли нынешним детям уроки труда?

- Раньше девочек жизнь заставляла учиться шить, потому что ничего нельзя было купить, да и семьи жили небогато. У меня были девчонки, которые не по одной юбочке шили на уроках, а по нескольку, перешивали из маминых вещей. И я всегда это приветствовала и помогала. Сейчас шить не очень хотят. Говорят, зачем - вон в секонде за копейки все куплю. С интересом, наверное, только окна декорируют. Тем более сейчас в моде hand made. Мне кажется, что важно заронить в них крупицу творчества, желание быть одетой не как все, а еще убедить, что шить платья будет одна из ста, а заузить брючки, отрезать и подшить джинсы, вставить молнию - это надо! И такие услуги достаточно дороги. А то, что, говорят, больше стало детей, у которых руки не из того места растут, то и раньше были девчонки, которые шили так, что я говорила им: твою ночнушку только в безлунную ночь под плотным одеялом надевать.

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