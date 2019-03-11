БАТЭ пока не впечатляет, «Шахтер» внушает, «Динамо» сыгрывается

Борисовский БАТЭ сыграл вничью с «Ислочью» в первой игре ¼ Кубка Беларуси - 1:1. Алексей Бага сказал, что игра получилась качественной. Хотя болельщикам от этого не легче, кажется, многие скучали. Также тренер БАТЭ отметил 20-летнего исландского новобранца Виллюмсона, который забил в дебютном матче. Его приход Бага назвал серьезным усилением. Еще он заявил, что БАТЭ необходимо усилить несколько позиций, и поведал историю:

- Смотреть футболистов можно от Колумбии до Хабаровска. Сейчас все умеют играть. Смотрите, корейцы в Англии. Исландцы, шведы на виду. Поиск идет довольно обширный, но мы находимся в реалиях, когда не получается так: нажал на кнопку телефона - и к тебе сразу прилетел футболист. Надо, как говорится, хорошо помудохаться. Открою секрет: были интересные ребята из нетопового скандинавского чемпионата. Один парень, второй посмотрели на наши реалии. Потом позвонили и извинились: «Коуч, «Борисов-Арена» - класс! История, авторитет вашего клуба - супер! Но не поедем». Нам ничего не остается, кроме как пожелать удачи, а просмотр на этом заканчивается.

Минское «Динамо» за межсезонье сменило тренера и половину состава.

Минское «Динамо» возглавил тренер, который помог «Спартаку» стать чемпионом впервые за 16 лет

Новый коуч Роман Пилипчук начал с победы - 2:0 обыгран «Слуцк».

Роман Пилипчук впервые предстал перед минском публикой. Фото: dinamo-minsk.by

Он отметил фанатов команды, которые после долгого отсутствия вернулись на сектор (бойкотировали матчи по идейным причинам).

Баннер фанатов мниского "Динамо" в память об Алексее. Фото: dinamo-minsk.by

Активную поддержку фанаты начали с 28-й минуты. До этого момента они молчали в память о болельщике Алексее, который в начале марта погиб на 28-м году жизни. Фанаты подготовили баннер с надписью «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь».

У «Динамо» голами отметились новобранцы: Эдгар Олехнович (знаком по выступлению за БАТЭ и сборную Беларуси) и Алан Чочиев, известный по игре за самарские «Крылья Советов» и как друг Александра Кокорина со школьных времен. После скандальной ситуации с опальным футболистом Чочиев одним из первых стал за него заступаться в соцсетях и передавать посылки в изолятор. Еще Кокорин именно на свадьбе Чочиева в Северной Осетии стрелял из пистолета в воздух, что вызвало резонанс. Горячая кровь футболиста проявилась и в игре. Во втором тайме Алан повздорил с Евгением Савостьяновым из «Слуцка», потасовка вот-вот могла перейти в драку стенка на стенку. Но все улеглось. После игры Чочиев первым подошел к сопернику, чтобы пожать руку и уладить конфликт.

Солигорский «Шахтер» солидно укрепился, его называют главным конкурентом БАТЭ в чемпионате. Пока «горняки» впечатляют: катком прошлись по перволиговой «Белшине» - 5:0.

В четвертом матче «Витебск» обыграл гомельский «Локомотив» - 1:0.

Ответные матчи пройдут 14 - 16 марта.