2019-03-11T17:20:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В деревне Тонеж взлетели «чырачкi». Значит, скоро весна

Деревня Тонеж Лельчицкого района Гомельской области - единственная в стране, где каждый год в последний день Масленичной недели проходит обряд «Чырочка» [фото]
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Обряд включен в нематериальное культурное наследие страны.Обряд включен в нематериальное культурное наследие страны.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Он получил название из-за выпекания местными жителями печений в форме весенних птиц.

Участники обряда, а в нем часто участвуют почти все сельские жители, наряжают елку и шествием идут на возвышенность - Черницовскую гору. Там водят хороводы, проводят веселые игры, сжигают чучело Зимы.

В последний день Масленичной недели проходит обряд «Чырочка» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В последний день Масленичной недели проходит обряд «Чырочка»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В обряде участвуют почти все сельские жители Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В обряде участвуют почти все сельские жителиФото: Виктор ДРАЧЕВ

В деревне Тонеж Лельчицкого района пекут печенье в виде птичек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В деревне Тонеж Лельчицкого района пекут печенье в виде птичекФото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники обряда наряжают елку Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники обряда наряжают елкуФото: Виктор ДРАЧЕВ

Во время праздника жители Полесья водят хороводы... Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во время праздника жители Полесья водят хороводы...Фото: Виктор ДРАЧЕВ

... и катаются по земле Фото: Виктор ДРАЧЕВ

... и катаются по землеФото: Виктор ДРАЧЕВ

Вот так встречали весну на Полесье! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вот так встречали весну на Полесье!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Скоро весна! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Скоро весна!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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