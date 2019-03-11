В деревне Тонеж взлетели «чырачкi». Значит, скоро весна
Он получил название из-за выпекания местными жителями печений в форме весенних птиц.
Участники обряда, а в нем часто участвуют почти все сельские жители, наряжают елку и шествием идут на возвышенность - Черницовскую гору. Там водят хороводы, проводят веселые игры, сжигают чучело Зимы.
В последний день Масленичной недели проходит обряд «Чырочка»Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В обряде участвуют почти все сельские жителиФото: Виктор ДРАЧЕВ
В деревне Тонеж Лельчицкого района пекут печенье в виде птичекФото: Виктор ДРАЧЕВ
Участники обряда наряжают елкуФото: Виктор ДРАЧЕВ
Во время праздника жители Полесья водят хороводы...Фото: Виктор ДРАЧЕВ
... и катаются по землеФото: Виктор ДРАЧЕВ
Вот так встречали весну на Полесье!Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Скоро весна!Фото: Виктор ДРАЧЕВ