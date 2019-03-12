2019-03-12T10:50:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Весенняя распродажа обуви в Минске: cкидки до 70% на стильную и качественную обувь и аксессуары для всей семьи

В столичном ТЦ «Скала» открылся самый большой в Беларуси магазин MEGATOP, где представлено более полутора тысяч моделей обуви [фото]
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Долгожданная весна пришла, и сейчас самое время обновить свой гардероб. Особенно приятно, когда шопинг проходит комфортно и с большими скидками! Например, в магазинах MEGATOP, в которых вы всегда найдете огромный ассортимент женской, мужской и детской обуви, галантереи и аксессуаров. Кстати, сейчас во всей сети проходит акция «Скидки 30, 50 и 70% на второй товар» в рамках которой можно купить обувь из новой весенней коллекции!

Однако это еще не все хорошие новости!

Приглашаем всех поклонников бренда, да и просто качественной и модной обуви в недавно открывшейся самый большой магазин MEGATOP в Минске в ТЦ «Скала» по ул.Петра Глебки, 5.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Открытие магазина стало большим праздником для покупателей. В этот день всех посетителей торгового центра ждали приятные сюрпризы: цветы для милых дам и подарки всем, кто совершил покупку, а самых маленьких покупателей развлекал настоящий человек-паук!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Ждем вас в магазине MEGATOP в ТЦ «Скала» по адресу:

Минск, ул. П. Глебки, 5.

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