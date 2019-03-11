2019-03-11T17:38:25+03:00
Минск
КП Беларусь

В школьном меню появилась котлета «Загадка» с творогом

С 11 марта в школьных столовых вводят весеннее меню
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Каждый сезон в меню школьников появляются новые блюдаКаждый сезон в меню школьников появляются новые блюдаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Меню меняется каждый сезон. Зимой, например, детям дают больше консервированных овощей и фруктов, весной и осенью - свежих. С 11 марта школьников накормят котлетой «Отличник» и колбаской «Переменка». Есть названия и повеселее - шницель «Карпыч» и котлета «Загадка».

- Котлета «Загадка» готовится из куриного филе, добавляется творог и немного твердого сыра. Так и пищевая ценность улучшается (школьники получат больше кальция), и котлета получается сочнее, - раскрыли загадку в отделе общественного питания ГУПР Мингорисполкома.

Название каши «Солнечной» объясняется ее цветом - она из кукурузных хлопьев. Шницель «Карпыч» - рыбный. Часто дети не слишком любят рыбу, поэтому приходится маскировать ее, чтобы школьники не только получили необходимые питательные элементы, но при этом им было вкусно.

- Филе карпа, немного чеснока, пассерованного лука, сок лимона - и вкус блюда меняется в лучшую сторону, - комментируют специалисты.

До того как новые блюда появились на школьных столах города, ученики 20 школ и гимназий их уже попробовали и оценили, высказав свои пожелания в анкетах. Результаты изучили, обработали и учли в весеннем меню. Из зимнего меню дети хвалили «Ролл "Маленький Цезарь"», который прозвали шаурмой.

- Подача ролла похожа на модный стрит-фуд, но ролл готовится из разрешенных в детском питании продуктов: куриное филе, свежая капуста, помидоры и соленый огурчик со сметанным соусом, - рассказывают в отделе общественного питания.

КСТАТИ

«Комсомолка» уже писала в конце лета 2018-го, что по старым нормам белорусским школьникам предлагали есть в два раза больше соли, чем советует Всемирная организация здравоохранения. Сейчас ученикам готовят по-новому. На то, что чай стал не таким сладким, а суп не таким соленым, обратили внимание многие школьники. Но учащиеся к этим полезным изменениям уже привыкли.

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