Экологи: Заменять одноразовый пластик на одноразовое стекло нерационально

В числе прочего директива предлагает поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки и ее замену на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги. Она же предусматривает и совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом, – приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

- Необходимы кардинальные современные экологические решения. В противном случае нам грозит то, что вокруг города-героя Минска появятся десятки гор, - высказался не так давно президент о переработке и захоронении твердых бытовых отходов.

Судя по всему, скоро чиновники разработают и представят план действий, который предстоит утвердить Совмину.

Мы же поговорили с экологами и узнали, какие меры они считают сегодня самыми эффективными.

– Если одноразовый пластик будет заменяться на одноразовое стекло, мы не сильно выиграем с точки зрения затрат на энергетику, транспорт, переработку, - говорит директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. – К слову, директива, которую подписал президент, не призывает заменить весь пластик на стекло. Речь идет об ограничении использования полиэтиленовой упаковки и замене одноразовой тары из пластика на многоразовую, а также об увеличении процента многоразовой стеклянной упаковки, на которую можно ввести депозитную систему. Это когда, к примеру, при покупке в магазине продукта в стеклянной таре потребитель оплачивает еще и ее залоговую стоимость. Скажем, 20 копеек, которые человек получит обратно в случае возвращения этой же тары в магазин или в специальные автоматы – фандоматы, тароматы. Так мы максимально отойдем от одноразового пластика и пластмассы, которая не подлежит переработке, – стаканчиков, трубочек, пакетиков. Еще одной действенной мерой может в будущем стать ввод ответственности производителей за неперерабатываемую упаковку. Производителю и импортеру должно быть невыгодно ввозить упаковку, которая не перерабатывается в Беларуси, - прежде всего, это ПВХ и полистирол. Еще одна идея, которая лежит на поверхности, - постепенный отказ от бесплатной упаковки. Это могло бы мотивировать на покупку экологичной тары, которую можно использовать много раз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние 10 лет в мире произвели больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. И только 5% производимого объема пластика в конечном итоге подвергается переработке или используется повторно. Заводы, которые выпускают пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 млн т углекислого газа в год. Как следствие, это постепенно приводит к дефициту питьевой воды, загрязнению и глобальному потеплению.

Пластик разлагается около 200 лет. Попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы и выделяют химические вещества, добавленные в них при производстве. Пластик составляет 80% всего мусора в Мировом океане. По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, если все так пойдет и дальше, к 2025 году на каждые три кг рыбы в Мировом океане будет приходиться по 1 кг мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле.