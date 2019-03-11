Белорусский футболист сфотографировался с ребенком и попал в неловкую ситуацию

На выходных легенда «Ростова» и экс-игрок сборной Беларуси Тимофей Калачев посетил матч молодежных команд «Ростова» и тульского «Арсенала». Все хорошо. Калачев как один из самых успешных футболистов в истории ростовской команды раздавал автографы юным игрокам, делал с ними фото.

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Один из ребят подошел к нему с шарфом. Мальчика с футболистом, судя по всему, фотографировала мама или кто-то из родственников. В итоге получилась такая картина.

"Ростов" играет в желто-синей форме. У фанатов есть кричалка с такой фразой. Фото: Alex Kholev/vk.com/alex_kholev

Снимок быстро разлетелся по интернету. Комментировали по-разному: от «какой ужас» до «молодец, с детства учится болеть».

Для sports.ru Тимофей Калачев заявил: «Естественно, я не знал, что там написано».

Четыре года назад Калачев попал в похожую ситуацию. Вместе с «Ростовом» он посетил детский город профессий. Не все, но многие обратили внимание на его майку.

Стильно, модно. Фото: fc-rostov.ru

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