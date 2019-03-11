2019-03-11T18:50:58+03:00
Спорт
КП Беларусь

Бьорндален придумал новый вид спорта: стреляет картошкой по ведрам

С ним уже соревновались Бьерн Ферри и Лив-Грете Шельбрейд [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Оле-Эйнар Бьорндален и Лив-Грете Шельбрейд с бульбапушкой. Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalenОле-Эйнар Бьорндален и Лив-Грете Шельбрейд с бульбапушкой. Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen
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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, который также носит «титул» супруг Дарьи Домрачевой, в прошлом году завершил карьеру. Периодически он выходит на трассу, например, в «Рождественской гонке» или «Гонке легенд» в Раубичах. Но, похоже, этого ему мало.

Бьорндален придумал новый вид спорта. Ну, или веселый вид досуга: из пушки стрелять картошкой по пустым ведрам, составленным в пирамиду.

- Проигравший танцует, - написал Бьорндален в Инстаграме и вызвал на дуэль шведского биатлониста, Олимпийского чемпиона 2010 года Бьерна Ферри, а также норвежскую биатлонистку Лив-Грете Шельбрейд (многократная призерка чемпионатов мира и Олимпийских игр).

Дело происходит в шведском Эстерсунде, где сейчас проходит чемпионат мира по биатлону.

Баталия с Бьерном Ферри, по словам Бьорндалена, получилось тяжелой.

- Возможно, надо поменять правила, - с иронией добавил Оле-Эйнар.

Вообще, такие орудия называют «Картофельная пушка» (или potato cannon, spud cannon, spudzooka) - дульнозарядное орудие, приводимое в действие сжатым воздухом или за другой счёт энергии. Их используют для развлекательной стрельбы кусками картофеля или другими предметами, в индустрии развлечений, чтобы разбрасывать рекламу или подарки, в кино и театре для создания спецэффектов.

Бьорндален из бульбамета стреляет картошкой по ведрам.Видео: instagram.com/oleeinarbjorndalen/

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