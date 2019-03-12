КГБ продолжает вычислять белорусов, воюющих за границей

КГБ Беларуси проводит проверку распространенной Службой безопасности Украины информации об участии белорусских граждан в боевых действиях на территориях иностранных государств. Однако каких-либо подробностей силовики не раскрывают.

Большой список с именами тех, кто воюет в Африке в составе так называемой «частной военной компании Вагнера», СБУ опубликовала в конце января. Отмечается, что наемники были переброшены самолетами Минобороны России с августа по декабрь прошлого года в Судан, Центральноафриканскую республику и другие страны Африки. В списке оказалось двое граждан Беларуси. Это минчанин Алексей Владимирович Берговин (родился 15 ноября 1990 года) и Александр Александрович Ступницкий из Орши (родился 27 сентября 1989 года). Напомним, ранее СБУ раскрыло имена еще пяти белорусов, воевавших в Сирии: Вадим Юшкевич и Константин Гирс из Новополоцка, Эдвард Давидов из Брестской области, Сергей Сазанов из Речицы и Руслан Бобинин из Минска.

Что грозит воевавшим за границей?

В Уголовном кодексе Беларуси есть две статьи на эту тему. По статье 361-3 за участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах или военных действиях грозит до 5 лет ограничения свободы или от 2 до 5 лет тюрьмы. А за создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением (это статья 361-1) грозит до 10 лет тюрьмы.

Сколько белорусских наемников уже поймали и осудили?

Отслеживать белорусских наемников за границей наши силовики начали примерно с начала 2015 года:

- Сегодня нам известны факты участия некоторых граждан Беларуси в военных действиях за рубежом, - цитировал портал sb.by министра внутренних дел Игоря Шуневича. - Но возбужденных уголовных дел по данным фактам пока нет.

Уже в конце 2015 года такие дела появились:

- По Украине установлено более ста человек. По поводу ИГИЛ нам пока известно не более десятка человек, - говорил тогда глава МВД Игорь Шуневич.

Позже председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что фигурантами уголовных дел о наемничестве в Беларуси являются 138 человек. Начались суды, но они, как правило, были закрытыми. В конце 2016 года Шуневич озвучил цифру: осуждено 8 человек.

- Основное количество из названных людей воевали на территории Украины как в интересах украинского государства, так и в интересах сил Донбасса, - цитировал sputnik.by Шуневича.

Воевавшим в Украине, как правило, дают по 2 года «химии» или тюрьмы

Первый громкий судебный процесс состоялся осенью 2016 года. 28-летнего уроженца Новополоцка Тараса Аватарова, вернувшегося с войны на Донбассе, осудили на 5 лет. Но не за наемничество, а за хранение и перевозку боеприпасов. Парня задержали ночью на железнодорожном вокзале. Его выдал торчащий из-под куртки бронежилет. При обыске в вещах нашли самодельную гранату, пистолет и справку об участии в антитеррористической операции в Украине, выданную «Правым сектором».

В марте 2017 года осудили 20-летнего витеблянина, который воевал в составе батальона «Азов». Но тоже не за наемничество, а за грабеж, разжигание расовой, национальной вражды и розни, хранение и распространение порнографии, особо злостное хулиганство и надругательство над памятниками защитникам Отечества. В итоге парень получил 7 лет колонии усиленного режима.

В сентябре 2017 года 29-летний белорус получил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа - его судили по статье 361-3. По неофициальным данным - это житель Постав, он тоже воевал на востоке Украины.

Через месяц такой же срок получил еще один 41-летний житель Речицы - по той же статье. По неофициальным данным, он на Донбассе воевал за самопровозглашенную ДНР.

В декабре 2017 года гомельчанина, воевавшего на стороне самопровозглашенной ДНР, осудили на два года. Гомельский областной суд вынес приговор 29-летнему парню по уголовной статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию». За наемничество по статье 361-3 белорус получил минимальный срок - 2 года лишения свободы. А максимальное наказание за такое преступление - 5 лет колонии. В суде обвиняемый уверял, что не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в боевых действиях. Он заявил, что вступил в российскую общественную организацию, принял присягу на верность и направился с гуманитарной миссией на территорию Украины, которая находится под контролем ЛНР.

В мае прошлого года все по той же статье года колонии общего режима получил житель города Круглое - это в Могилевской области. Парень воевал на стороне самопровозглашенной ЛНР.