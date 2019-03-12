Лукашенко о том, что никому не нужно закрывать рот: «В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню»

12 марта прошло заседание Совета безопасности Беларуси. Как сообщил Александр Лукашенко, сферу влияния отечественных средств массовой информации в Беларуси нужно расширить.

- То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве, - отметил президент. - Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием. И мы это умеем делать, но почему-то считаем: «Да ладно, обойдется, пронесет».

По словам президента, главное - быстро, четко, максимально полно доносить до людей правдивую информацию.

- Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы этого не сделаем, - заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко убежден, что нужно предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального вещания, доверия населения к официальным массмедиа. Нужно проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации.

- Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы - не политики, вы - люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства. Оставьте политику президенту, - сказал он.

Так же президент рассказал о…

… ЗАКОНАХ

«Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные, а добавить нашу бездеятельность и недисциплинированность - то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет».

… ПОРЯДКЕ

По словам президента, в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот.

«В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Да это и невозможно: и не только потому что у нас интернет появился - изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо - типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит».

… ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач».

… ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ

«Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни».

… НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

«В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию. Имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений».

… РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности. Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов».

… КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

«Мы не рекламируем широко нашу деятельность по обеспечению так называемой кибербезопасности. Однако она проводится далеко не первый год и органично интегрирована в соответствующие международные службы. Вместе с тем Беларусь не ограждена от кибератак и киберпреступности».

… ЛЕНИ И ОТСУТСТВИИ ДИСЦИПЛИНЫ

«Спрос будет соответствующий. Не хочу в очередной раз кого-то пугать, угрожать кому-то и так далее». «А то мы здоровый образ жизни, как и все другие мероприятия, запустили на уровень президента. Если президент боковым каким-то зрением не увидел проблемы, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы. Начинайте работать. От средств массовой информации до этого самого здорового образа жизни».

… ЭКОНОМИКЕ

«Будет экономика - будет все: и безопасность, и кибербезопасность, и в СМИ будет безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепции, законы, драконовские методы, палочная дисциплина не помогут. В каком случае не будет у нас экономики, мы тоже знаем. И это, к сожалению, тоже завязано на дисциплину и исполнительность».

По информации belta.by