Концерты в апреле и мае в Минске: куда пойти и кто споет?

Этой весной в апреле и мае у вас есть возможность сходить на концерты в Минске и насладиться прекрасным голосом оперной дивы Любови Казарновской, вспомнить все заводные хиты Игоря Корнелюка и услышать песни «Машины времени» в джазовой обработке

Классика поп-музыки и музыки для кино

Несколько десятилетий его песни звучали из каждого утюга, он писал хиты, наверное, для всех мэтров сначала советской, а потом российской эстрады. «Ходим по Парижу», «Встреча» исполнял Михаил Боярский, хиты «Гороскоп», «Узнай», «Я не понимаю, что со мной», «Обезьяна», «Дом-звезда», «Пора домой» пела Анне Веске, «Я обиделась» - кабаре-дуэт «Академия», «Примета», «Давай помиримся» - Филипп Киркоров. Многие свои песни - «Подожди - дожди, дожди…», «Билет на балет», «Возвращайся» - исполняет сам автор, наш земляк из Бреста Игорь Корнелюк.

Корнелюк начинал как автор музыки для театральных постановок, потом была популярная музыка, а затем музыка для кино - «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба»… И везде у него получалось на все сто, потому что автор - талант.

В Минске Игоря Корнелюка с концертами видят нечасто. И тем более интересна его программа «Город, которого нет». Зрители услышат все любимые хиты!

11 апреля, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 25 - 50 руб. Т.(017) 328-66-38.

Классика романса

Оперная дива Любовь Казарновская еще во времена СССР сделала карьеру на Западе. Тогда это был просто высший пилотаж. Прекрасный голос, море обаяния, красота, харизма - Бог наградил ее всем. Кстати, Казарновская единственная певица, которая исполнила и записала все 103 романса Чайковского. И этот проект - ее гордость, работа души, сердца, всего, что накоплено опытом и раздумьями. Петр Ильич - бесконечно любимый автор Любови Юрьевны. Но у певицы много композиторов, которым также отдано ее сердце. Это Рахманинов, Пуччини, Штраус, Бизе, Моцарт, Шуберт… Ее любимые оперные партии - Татьяна, Виолетта, Саломея, Тоска, Манон Леско, Амелия.

Прошлой весной Любовь Казарновская уже представляла в Минске концертную программу к своему юбилею, нынешняя - «Любимые романсы».

12 апреля, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 25 - 90 руб. Т.(017) 328-66-38.

Классика рока в джазовых вариациях

Андрей Макаревич и «Машина времени» - это те хиты, которые с нами уже полвека. Но Макаревич - человек творческий, никогда не почивающий на лаврах и любящий джаз. Именно поэтому его новый проект - хиты «Машины времени» и сольные композиции в джазовой обработке - это необычно, интересно, ново и свежо. Помогли ему создать эту программу музыканты из квинтета Yo5 (Евгений Борец - рояль, Сергей Хутас - контрабас, Давид Ткебучава - барабаны и Тимур Некрасов - духовые инструменты). Премьера проекта состоялась осенью 2015 года в ходе концертного тура по Скандинавии. Потом его представили в Германии, Швейцарии, Израиле, Грузии, Голландии, Бельгии - и везде с большим успехом и лестными отзывами.

Что прозвучит на концерте Yo5 и Андрея Макаревича в Минске? Точно будут песни из первого альбома, вышедшего минувшим летом, - «Эпоха большой нелюбви», «Я рисую тебя», «Она идет по жизни смеясь», «Паузы», «Старый корабль», «Перекресток», «Картонные крылья любви», «Пора в обратный путь» и «Однажды мир прогнется под нас». И кроме того будет много импровизации, ведь это же джаз!

2 мая, 19.00, КЗ «Минск».

Купить билеты: 55 - 145 руб. Т.(017) 328-66-38.

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