«Меня с мужем и ребенком выселяют из-за мебели, которую 5 лет назад поставил в моем доме бывший»

- Я устала бороться, рассылать письма во все инстанции, обжаловать судебные решения и получать отовсюду от ворот поворот. Мой дом, в котором я живу с нынешним мужем и нашим ребенком, прошел оценку и его со дня на день могут выставить на продажу. Нас могут выселить в любой момент – куда хотите, туда и идите, - вздыхает 33-летняя брестчанка Надежда Ивановская, перебирая стопку документов.

С Владимиром она прожила вместе пять лет. Молодые люди собирались создавать семью, заключать брак. Весной 2014 Надежда купила садовый домик в Брестском районе. Его по мере возможностей в течение двух лет обустраивала.

Этот домик Надежда купила на свои деньги.

- Домик оформлен на меня, я покупала его за свои деньги. Владимир, когда мы жили вместе, долгое время не работал. Я оплачивала съемную квартиру, коммуналку, покупала еду, одежду, давала деньги на алименты, которые он платил на содержание своего ребенка. А когда домик был полностью обустроен, выгнал меня, и оставался там жить, пока я не сменила замки в присутствии сотрудников милиции, – возмущена Надежда.

А потом мужчина решил вернуть деньги, которые, как он посчитал, он вложил в ремонт. И выставил Надежде иск более чем на 30 тысяч рублей.

- Хотя, когда мы жили вместе, мы никогда не говорили о том, что я должна ему буду вернуть деньги в случае расставания. Он и сам в суде сказал: «Я не думал, что мы разойдемся и не говорил, что деньги буду забирать». Тем более, что основные средства в ремонт и обустройство дома вкладывала я. В суде он не предоставил никаких доказательств о том, что он понес такие расходы, - рассказывает брестчанка.

Судебные тяжбы по гражданскому делу начались в 2016 году и затянулись на год. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда признала правоту за истцом, но уменьшила сумму иска до 10,4 тысяч рублей. То есть Надежда должна возместить Владимиру стоимость мебели.

Из-за этой маленькой кухни судебные разборки длятся уже два года.

- Я никогда не возражала против того, чтобы он, если желает, забрал мебель в виде кухни, дивана, двух двустворчатых шкафов и двух комодов. Если суд считает, что мебель покупалась за его счет – пожалуйста, я готова ее отдать. Но он требует с меня деньги. Сумма иска – заоблачная, а мебель стоит мизер. Она оценена в 600 рублей! В счет погашения иска арестовано мое имущество и дом, - говорит Надежда.

Пока семья, по словам женщины, «живет где придется»: когда муж на работе, оставаться одна в доме женщина боится – периодически туда приезжает бывший сожитель. Сама Надежда прописана у своей тети, муж с ребенком - у его матери. Сейчас она хочет временно зарегистрироваться в этом доме.

МЕБЕЛЬ ДЕЛАЛА НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ФИРМА?

Женщина уверена, что ее бывший сожитель блефует. Суд кассационной инстанции признал недостоверными некоторые доказательства, которые предоставил Владимир.

- Представленные истцом копии договоров с ООО, актов выполненных работ и справки указанных организаций, а также оригинал счет-фактуры нельзя признать достоверными доказательствами по делу, поскольку они содержат противоречия, - говорится в судебном определении коллегии по гражданским делам Брестского областного суда.

Речь идет о документах на покупку и установку сантехники, окон и дверей. В договоре на сантехработы стоит подпись человека, который на тот момент не был директором фирмы. Договор на окна и двери вообще заключен с фирмой, которая в 2014 году не занималась производством окон и дверей. Настоящие директоры этих фирм сказали в суде, что с истцом никогда не заключали договоров и денег у него не брали. Оказались липовыми и акты выполненных работ: они были изготовлены в компьютерной программе, которая была выпущена только в 2016 году.

Истец хочет получить компенсацию еще и за комод и шкафчик.

Та же самая история с документами на кухню, уверяет женщина.

- Договор на покупку мебели заключен 20 мая 2014 года с фирмой, которая была зарегистрирована только 19 июня 2014 – у меня есть выписка из реестра. На договоре стоит подпись человека, который тогда не был директором фирмы. Как это? Фирмы не существует, а договор есть! Причем оригиналов нет ни у истца, ни в тех фирмах, в суд предоставлены только копии. Акты приема-передачи сделаны в программе, которой в 2014 году не существовало. Мы сделали запрос в фирму, которая делает программное обеспечение, они прислали нам документ – программа вышла в 2016 году! – доказывает свою правоту Надежда.

Она 12 раз обращалась в милицию с заявлением о фальсификации доказательств. Ей 12 раз отказывали в возбуждении уголовного дела, а прокуратура 12 раз отменяла это решение.

- Это какой-то замкнутый круг! – близка к отчаянию Надежда. – РОВД, Следственный комитет, прокуратура – все отмахиваются: нет состава преступления.

Тем не менее, брестчанка все еще надеется быть услышанной. Она добивается личного приема у генпрокурора Беларуси и отправила очередную надзорную жалобу в Генеральную прокуратуру. В ней она просит, чтобы истцу отказали в иске. Кроме того, женщина намерена истребовать с бывшего сожителя компенсацию судебных расходов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Могут ли делить имущество люди, которые не были в официальном браке?

– Юридически раздел совместно нажитого имущества возможен только лишь в том случае, если граждане заключили брак в установленном законом порядке. На такие отношения распространяются положения статей 23-24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, – комментирует Дарья Коцарева, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов.

– В случае, когда брак между людьми зарегистрирован не был, при наличии определенных обстоятельств между ними могут возникать гражданско-правовые отношения, связанные с возникновением, управлением и прекращением прав общей совместной собственности. Такие отношения регулируются главой 16 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

КСТАТИ

Вопрос раздела имущества можно решить мирно: обратиться к медиации, заключить досудебное соглашение или мировое соглашение прямо в суде. Если же вопрос поставлен принципиально, людям придется доказать, что они, хотя и не были расписаны, но жили как семья. Например, можно привести в суд свидетелей, которые подтвердят, что пара долго жила вместе, вела совместное хозяйство, делала общие покупки. В таком случае судебная практика показывает, что сожители могут делить имущество. В последние годы такие дела - не редкость, поскольку сожительство становится все более популярным. Если суд не посчитает отношения между людьми равными семейным, о разделе имущества речи не ведется.

ГДЕ В ЗАКОНЕ НАПИСАНО ПРО РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА?

Глава 16 Гражданского кодекса Республики Беларусь регулирует вопросы права общей собственности вообще любых людей, не обязательно сожительствующих.

Статья 246 Гражданского кодекса говорит, что по праву общей собственности каждому владельцу принадлежит определенная доля – это должно быть подтверждено договором или другим документом. Если нет, суд может установить долевую собственность на общее имущество.

Статья 23 Кодекса о браке и семье устанавливает общую совместную собственность супругов. Независимо от того, кто покупал и кто сколько денег вложил, все, что приобретено в браке, делится поровну между супругами.

Статья 24 Кодекса о браке и семье закрепляет принцип равенства долей супругов, если другое не предусмотрено Брачным договором.