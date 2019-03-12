Среди претендентов на пост главы Белорусской федерации футбола осталась одна кандидатура

27 марта пройдут выборы нового председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). Сергей Румас еще раньше заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Он отработал во главе АБФФ два срока и вскоре сосредоточиться на функциях премьер-министра.

Ожидалось, что у руля федерации станет Юрий Вергейчик, который в прошлом году сменил кресло директора солигорского «Шахтера» на должность генерального секретаря АБФФ. К тому же он бывший футболист, тренер – недавно в вертикали власти задали тренд, чтобы федерации возглавляли бывшие спортсмены (раньше отдавали предпочтение силовикам, "крепким хозяйственникам").

К концу прошлой недели на выборы АБФФ выдвинули две кандидатуры: Юрия Вергейчика и Владимира Базанова. Еще в кулуарах и СМИ среди возможных претендентов назывались фамилии известного футболиста Виталия Кутузова, тренера Людаса Румбутиса, агента Владимира Косаковского, но их кандидатуры так и не выдвинули. Равно как и телеведущий Николай Ходасевич ограничился лишь размышлениями вслух.

Само выдвижение Базанова для многих было неожиданным. Ему 61 год, родился в Вологодской области и выбрал военную службу. Прошел войну в Афганистане. В конце 1990-х по распределению попал в Брест, был главным военкомом области. Последние годы работал депутатом. В 2010-2012 был председателем брестского «Динамо». С его слов, он ушел из футбола по собственному желанию, предпочтя сосредоточиться на работе в Национальном собрании.

- Думаю, его [клуб] могут возглавить более достойные люди. Отойти от футбольных дел было исключительно моим желанием. Я выполнил задачу на сезон, вернул клубу имя «Динамо» (несколько лет команда вынужденно выступала под названием «Брест» - KP.BY). От решения финансовых проблем я не ухожу. Погасить задолженности перед игроками для меня дело принципа, - сказал Базанов goals.by.

Последние два года Базанов занимался депутатской работой, в том числе представлял Беларусь в межгосударственных организациях (ОДКБ, заседания органов СНГ).

Сегодня на сайте АБФФ появилась новость: Юрий Вергейчик снимает свою кандидатуру. Мол, он поговорил с Базановым, его взгляды на развитие совпадают.

- Как вы знаете, 27 марта состоятся выборы Председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В качестве претендентов на пост были выдвинуты две кандидатуры — моя и Владимира Базанова, - передает слова Вергейчика сайт АБФФ. - Встретившись с Владимиром Александровичем и обменявшись мнениями относительно дальнейшего развития белорусского футбола, увидели, что имеем во взглядах много общего. И, что самое важное, расставляем одинаковые приоритеты в ключевых вопросах. Поэтому — после года работы в должности генерального секретаря АБФФ — считаю куда более продуктивным и в дальнейшем фокусировать внимание на спортивной составляющей деятельности федерации. Футбольное же сообщество прошу с пониманием отнестись к моему решению и его мотивации, а также поддержать кандидатуру Владимира Базанова на пост Председателя.

Так Базанов остался единственным кандидатом на пост председателя АБФФ. В 2015-м на пост тоже был только один кандидат.