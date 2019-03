На улицах Минска появились… скульптуры Дали

Организатор этого большого проекта - инвестиционная компания «Гальперин и сыновья» - уже замечена в проведении успешных проектов в сфере искусства в выставочном зале Libra на площади Победы. Иностранный партнер и владелец коллекции - компания Dali Universe («Вселенная Дали») из Швейцарии, основателем которой является арт-дилер, коллекционер Беньямино Леви, который сотрудничал с Сальвадором Дали.

«ТРИУМФАЛЬНЫЙ СЛОН» БУДЕТ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА ЗЫБИЦКОЙ

- Летом минувшего года в Санкт-Петербурге экспонировалась небольшая выставка бронзовых скульптур Сальвадора Дали, и она имела огромный успех, - рассказал Александр Гальперин. - Но столь масштабно, как в Минске, творчество гениального испанского художника, скульптора, графика, режиссера и писателя, одного из самых известных представителей сюрреализма, будет представлено на постсоветском пространстве и в Восточной Европе впервые. Будут привезены в Минск более 100 скульптурных работ, выполненных из разных материалов: это и монументальные скульптуры высотой от 3,5 до 6 метров, которые мы выставим на всеобщее обозрение на улицах города, и музейные скульптуры высотой до 2,5 метра, и небольшие скульптуры из хрусталя, серебра, золота, ювелирные скульптуры, покрытые бриллиантами и рубинами, а также графика Дали и его иллюстрации для книг. Общая оценочная стоимость этой коллекции - несколько десятков миллионов евро.

Дали и Гала всегда были экстравагантной парой.

Посетителей выставки ждут интересные уроки и мастер-классы, а на экране, размещенном в музее, в режиме нон-стоп будет демонстрироваться фильм, представляющий проект. Программа «Ночи музеев», которая обычно выпадает в середине мая, также будет связана с работами Дали. Кроме того, в мае мы планируем отметить 115-летие со дня рождения знаменитого сюрреалиста. Выставка в принципе проходит в знаменательный момент: в этом году Национальный художественный музей отмечает 80-летие, а в июне в Минске пройдут II Европейские игры.

- Минск - не первый город, принявший такой большой проект…

- Dali Universe провела более 100 успешных международных выставок, которые посмотрели более 12 миллионов человек - работы выставлялись на Вандомской площади в Париже, во Флоренции, на Родео-драйв в Беверли-Хиллз в США, в Центре Тайм-Уорнер в Нью-Йорке, в Музее искусств в Шанхае, в Сингапуре, в Музее искусствознания в Марина Бэй, в London County Hall Gallery на Темзе.

На выставке в Минске будет много скульптурных работ из драгоценных металлов и камней (на фото слева). «Женщина в огне» по первоначальной задумке Дали имела совсем другой изгиб тела (на фото справа).

Dali Universe может похвастаться самой большой коллекцией скульптур, сюрреалистической мебели, золотых предметов, серебра, стеклянных скульптур, автографов, графики, литографий, гравюр, книг, рисунков и многих других работ, созданных Сальвадором Дали. Кстати, в Минске две огромные скульптуры - «Посвящение Терпсихоре» и «Триумфальный слон» - разместят прямо на улицах города: одна появится у входа в Художественный музей, другая – на Зыбицкой.

- Мы увидим оригинальные произведения Дали?

- Да, Сальвадор Дали является автором скульптур, которые Dali Universe представляет во всем мире, - пояснил «Комсомолке» координатор Dali Universe по Юго-Восточной Европе Константин Демидов. - Именно Дали создавал макеты скульптур и утверждал их дальнейшее воспроизводство. Затем из этих моделей ремесленники, специализирующиеся в литейном деле, создавали скульптуры из бронзы, а ювелиры - из драгоценных металлов и камней.

В Минск привезут более 100 скульптурных работ, выполненных из разных материаловФото: Павел МАРТИНЧИК

Все работы, которые будут на выставке, являются частью воспроизведенных скульптур Сальвадора Дали, которые он одобрил, - это прописано в специальных контрактах. Музейные и монументальные скульптуры произведены в 12 экземплярах, которые в сфере искусства считаются оригинальными. Каждое из них пронумеровано и сопровождается сертификатом подлинности. Но есть скульптуры, которые автор разрешает издавать в количестве свыше 12 экземпляров - они тоже оригинальные, но называются лимитированной серией. Другие произведения искусства являются частью более крупных тиражей, которые варьируются для каждой работы. Например, коллекция Daum (работы Дали из стекла и хрусталя) является результатом сотрудничества между Dali Universe и всемирно известной французской студией хрусталя Daum Crystal.

На выставке будут представлены знаменитые скульптуры Дали - «Космическая Венера», «Единорог», «Танец времени», «Леди Годива с бабочками», «Профиль времени», «Улитка и Ангел», «Триумфальный Ангел», «Сюрреалистический воин». Все они были созданы на литейном заводе в Швейцарии в соответствии с ранее подписанным соглашением между Сальвадором Дали и Беньямино Леви. Большинство этих работ представлено в каталоге 2004 года Dalí: The hard and the soft, Sculptures and objects («Дали: твердое и мягкое, скульптуры и предметы») экспертов по творчеству Дали Роберта и Никола Дешарнов.

Возле Национального художественного музея установлена скульптурная композиция "Посвящение Терпсихоре"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из первых уст

«КТО ИЗ НАС ДАЛИ?!»

Нам удалось связаться с господином Беньямино Леви, который был хорошо знаком с Дали и долгие годы вел с ним бизнес. Ему, президенту Dali Universe, арт-дилеру и страстному коллекционеру современного искусства, ведущему эксперту по скульптурам Дали, сейчас 91 год. Именно господину Леви принадлежат музеи Дали в Париже и в старинном итальянском городе Матера, который в нынешнем году стал культурной столицей Европы.

Коллекционер и арт-дилер Беньямино Леви долгие годы знал Сальвадора Дали и вел с ним бизнес.

- Господин Леви, как вы познакомились с Сальвадором Дали?

- Это случилось в 70-х годах прошлого века в Милане. Я был молод, но у меня уже была своя художественная галерея Levi Gallery, где я выставлял работы Кандинского, Пикассо, Миро, Магритта, Шагала и, конечно же, Дали. Однажды я продал одну из картин Дали. Покупатель хотел, чтобы автор подписал ее на обратной стороне холста. Это и стало поводом для моей первой встречи с Дали.

Наша вторая встреча состоялась восемь лет спустя уже в Париже. В то время я увлекся коллекционированием ранних скульптур Дали (должен сказать, что в 30 - 50-х годах Дали cделал очень мало скульптур, и найти иx было нелегко). Я предложил сотрудничество: он создает слепки из гипса или воска, я покупаю их вместе с авторскими правами. Дали согласился, и я заказал серию бронзовых скульптур по мотивам его самых известных картин. Я заключал контракты с Дали или с его юристами. Должен сказать, что Дали начал работать с энтузиазмом, но ему совсем не нравилось что-то переделывать. Он был очень эксцентричным, с характером. Если что-то не нравилось, мог разбить гипсовый слепок. Но многие из работ остались живы (смеется). Впоследствии я часто встречался с Дали в его многочисленных резиденциях в Париже, Нью-Йорке и его доме в Испании.

- А какое самое яркое воспоминание, связанное с Дали?

- О, таких историй много, но я расскажу об одной, которая связана с созданием скульптуры «Женщина в огне». Когда я увидел задумку Дали в виде слепка, то женская фигура была так выгнута, что ее голова почти касалась пяток. Я, как бизнесмен, подумал: «Скульптура очень неустойчива, она же упадет. Продать ее будет крайне трудно». Очень осторожно и корректно я сказал об этом Дали и попросил сделать скульптуру более устойчивой. Сальвадор сразу же потерял терпение и спросил: «Кто из нас Сальвадор Дали?!» Он бросил на пол слепок, который тут же разлетелся вдребезги. При этом разговоре присутствовала его жена Гала, которая была очень хорошим бизнесменом. Она, недолго думая, сняла туфлю и бросила в Дали со словами: «Как ты можешь отказать человеку, от которого зависит, что мы будем есть завтра?» Через некоторое время Дали дал мне слепок «Женщины в огне» в таком виде, в каком ее сегодня все знают.

- Господин Леви, почему вы выбрали Беларусь для первой крупной выставки скульптур Дали в бывшем Советском Союзе?

- Я выбрал Минск, потому что коллекция никогда не выставлялась в вашем городе. К тому же уверен, что в Беларуси очень много людей, которые способны оценить работы великого сюрреалиста.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Международный выставочный проект «Сальвадор Дали» можно будет увидеть с 16 марта по 30 июня на двух площадках – в Национальном художественном музее и в галерее Libra (пр. Независимости, 37). Билеты: 15 – 20 руб. Т.(017) 327-71-63, (044) 540-30-00.