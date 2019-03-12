Цены в феврале: инфляция побила трехлетний рекорд, а дорогие огурцы прибавили в цене еще треть

Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в феврале. Итак, рекордсменами по росту цен снова оказались свежие огурцы (почему они такие дорогие, kp.by недавно писал). Они подорожали почти на треть!

Услуги подорожали на 3,2%. Самым заметным было увеличение платы за ЖКУ - сразу плюс 10,4%. Больше всего подорожали сетевой газ, электроснабжение, пользование лифтом (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ). Подорожала также белокочанная капуста, бананы и билеты в цирк. Яйца стали дороже на 1,3%, а куры - на 0,8%. Сигареты подорожали на 0,435%, а алкоголь - на 0,9%.

Больше всего подешевели цитрусовые, груши и детские коляски. Не вошли в топ-10, но тоже подешевели свинина, сахар-песок и флешки.

Накануне 8 Марта духи и женская уходовая косметика тоже немного подешевели. А вот носки к 23 февраля, наоборот, подорожали на 3 - 5%. То же самое с гелями для душа, они прибавили в цене в среднем 0,5%. Одежда подорожала в среднем на 0,2%, а обувь подешевела на 1,1%.

В целом февральские цены по сравнению с январскими выросли на 1,3%, сообщает Белстат. И это очередной рекорд! В последний раз такой скачок произошел в феврале 2016 года, правда, тогда инфляция шагнула еще больше - сразу на 2,9%. В прошлом году рекорд составил всего 0,8%.

Напомним, правительство прогнозирует, что годовая инфляция в 2019-м должна составить не более 5%.

КСТАТИ

Глава Нацбанка Павел Каллаур в феврале рассказал о негативных внутренних факторах, которые могут повлиять на рост цен.

- Это неблагоприятная конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции, приведшая в первую очередь к ускоренному росту цен на мясную продукцию, быстрый рост зарплат в конце прошлого года, влияние на инфляцию со стороны повышения внутренних цен на топливо, которое в том числе привело к повышению затрат производителей, - перечислил Павел Каллаур. - В то же время, по нашему мнению, влияние данных факторов является временным. Их действие сохранится в начале текущего года.

На цены будут влиять и внешние факторы. Например, повышение инфляции в России.

- В совокупности эти факторы формируют неопределенность относительно величины импортированной инфляции для Беларуси, - рассказал Павел Каллаур.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что подорожало в феврале…

свежие огурцы - 32,2%

газ сетевой - 25,6%

газоснабжение - 22,8%

электроснабжение - 17,1%

свежая белокочанная капуста - 12,6%

бананы - 9,5%

крупа пшенная - 7,4%

пользование лифтом - 7,3%

яблоки - 7,1%

билеты в цирк - 7%

…а что подешевело

цитрусовые - 5,4%

груши - 4,8%

коляски детские - 4%

шапка меховая - 4%

сапоги зимние на низком каблуке, дубленки и карнизы - 3,6%

пальто зимнее 3,5%

шуба из искусственного меха, юбка детская и международные поезда - 3,3%

виноград - 2,8%

шляпа и кепка - 2,7%

перчатки и варежки - 2,4%

*По данным Белстат.