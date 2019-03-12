В Минске вынесли строгий приговор за коррупцию: 14 лет колонии бывшему чиновнику Мингорисполкома

12 марта в Минский областной суд пришли родные и коллеги обвиняемых по делу о коррупции в ГУПР - в маленьком зале нет ни одного свободного места. Дело рассматривали около 8 месяцев, сегодня будет вынесен приговор 13 обвиняемым.

И обвиняемые, и их близкие волнуются, кто-то быстро крестится перед тем, как в зал входит судья.

Приговор по делу занимает 459 страниц, с согласия всех сторон судья зачитывает только резолютивную часть - это занимает около часа.

Сергею Барисевичу назначили 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Именно такой срок накануне просил назначить Барисевичу прокурор. Это один из самых строгих приговоров за коррупционные преступления последнего времени. Под стражей он находится с апреля 2017-го - это время зачтут в срок отбывания наказания.

Дело рассматривали около 8 месяцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Барисевич должен будет заплатить в доход государства 225 тысяч рублей. Под арестом оставили два земельных участка, автомобиль Mercedes 2010 года, мотоцикл Harley Davidson, два айфона, часы, золотые кольца, браслеты, серьги, серебряные запонки и зажим для галстука, пианино.

Кроме бывшего экс-начальника, в деле еще 12 обвиняемых, большинство из них - сотрудники комбинатов школьного питания. Под стражей находятся 5 человек.

Еще двоих обвиняемых приговорили к лишению свободы: Марине Морозовой из комбината школьного питания Заводского района назначили 10 лет в колонии общего режима, бывшему технологу МТЗ Светлане Карконице - 5 лет колонии общего режима.

Алесю Шумченко и Наталью Цыганкову освободили из-под стражи в зале суда и назначили 4 и 5 лет ограничения свободы.

Всех остальных обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок от 2 до 5 лет.

Обвиняемые в последнем слове плакали и просили суд не лишать их свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Услышав приговоры, не связанные с лишением свободы, родственники в зале начинают плакать от радости и поздравлять друг друга.

- Слава богу, я вас всех люблю!

- Ой, дайте я мужу позвоню, обрадую! - слышны на коридоре после окончания процесса радостные возгласы.

Напомним, по версии обвинения, Барисевич регулярно брал взятки с директоров комбинатов школьного питания, а взамен обещал закрывать глаза на нарушения. Руководители комбинатов, в свою очередь, собирали дань с заведующих производством школьных столовых по всему Минску. За несколько лет сотрудники школьных столовых собрали для Барисевича немаленькие суммы: от Центрального района Минска он получил 91 тысячу рублей, Партизанского - 17 тысяч, Заводского - 32,6 тысячи.

Приговор по делу занимает 459 страницФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если Барисевича устраивала переданная сумма, он улыбался мне на совещаниях, ставил в пример. Если же сумма казалась ему маленькой, он даже не здоровался, - огласили в суде показания одного из свидетелей.

- Я думал, что против него вообще никак нельзя бороться. Он вел себя надменно, грубо, не стеснялся в выражениях, пренебрежительно относился к женщинам. Ходили слухи, что он является родственником президента.

- Я с самого начала признавал свою вину и не пытался уйти от ответственности, - говорил в последнем слове бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич. - Я много размышлял и не нахожу ни одного довода, чтобы себя как-то оправдать. Вместе с тем хочу отметить, что, если бы не действия моего руководителя, который давил на меня и стал причиной моих преступлений, я думаю, этого бы не случилось, - подчеркнул Барисевич. Раньше в суде он говорил, что передавал деньги Андрею Доморацкому - тогда он был зампредом Мингорисполкома, сейчас находится в СИЗО, задержан по подозрению в коррупции.

Сергею Барисевичу назначили 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Другие обвиняемые в последнем слове плакали и просили суд не лишать их свободы.

- Я виновата. Эти два года, что длится следствие, у меня не было ни одного спокойного дня, чтобы я не переживала за то, что сделала. Страдает вся моя семья, всех я подвела. Прошу вас, накажите меня так, чтобы я заплатила штраф. Но не лишайте меня свободы. Прошу меня простить. Подобное больше не повторится никогда, это уже на всю оставшуюся жизнь, - рыдала Наталья Комарова, заведующая производством столовой средней школы №169 Минска.

Напомним, о задержании основного фигуранта, Сергея Барисевича, по подозрению в коррупции стало известно в апреле 2017 года - об этом сообщили в КГБ. Бывшего начальника ГУПР обвиняют в получении взяток, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и в соучастии в преступлении. Остальных обвиняют по другим коррупционным статьям.

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