2019-03-12T16:35:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Он пьяный, сейчас пойду с ним на улицу разговаривать, боюсь. Капец»: подробности убийства 16-летней в Могилевской области

Девушку задушили шарфом
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Убийцу вычислили по следам. Фото: sk.gov.byУбийцу вычислили по следам. Фото: sk.gov.by
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Тело девушки нашли в заброшенном доме. Подозреваемого нашли по следам, которые из дома вели в лес. В 20 км от деревни оперативники задержали 20-летнего подозреваемого. По предварительным данным, он задушил девушку шарфом. Это произошло после ссоры 11 марта - в тот же день, когда он освободился из исправительного учреждения после месяца ареста. О подробностях убийства пишет «Наша Ніва». Оказалось, Альбина и задержанный Евгений встречались.

Молодые люди поддерживали отношения около двух лет. Старший брат Альбины говорит, что родители не возражали, чтобы девушка общалась с парнем старше нее. Женя тогда подрабатывал на пилораме, иногда выпивал - «по праздникам». Он запретил девушке общаться с ее знакомыми, друзьями и подругами.

- Альбина говорила, что Женя, бывало, поднимал на нее руку, даже душил, причем так, что она теряла сознание. Говорила, что боится его, - рассказала Полина, подруга убитой девушки.

Альбина в день убийства призналась подруге, что боится парня. Фото: соцсети, nn.by

Альбина в день убийства призналась подруге, что боится парня. Фото: соцсети, nn.by

С ней Альбина начала общаться незадолго до трагедии - как раз в то время, когда Жени не было. Он отбывал месяц ареста за уклонение от призыва на воинскую службу и уклонение от выплаты штрафа. Альбина подумывала расстаться с парнем. В день освобождения Евгений приехал к Альбине - девушка в телефонном разговоре с подругой сказала, что боится его.

- Говорила: «Он пьяный, сейчас пойду с ним на улицу разговаривать, боюсь. Капец». Потом я позвонила Альбине снова. Но на улице ветер был сильный, связь немного прерывалась, и я ничего почти не услышала. Альбина только сказала, что она в Хильковичах. После этого ее телефон уже был недоступен, - рассказала подруга.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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