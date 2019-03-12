На Комаровке килограмм черешни продают за 150 рублей, а огурцов - за 30 рублей

Совсем недавно мы удивлялись магазинным белорусским огурцам по 9 - 10 рублей. Это же дороже свинины! И производители нам объяснили, как формируется такая цена. Казалось бы, что может нас еще удивить? Огурец за 30 рублей! Те, которые за 10 на их фоне выглядят как плебеи на фоне патрициев. А как вам черешня за 150 рублей?! Все это можно увидеть на лотке крытого рынка. Чтобы порадоваться за людей, которые едут на рынок за этими сокровищами, мы тоже прибыли на Комаровку.

Килограмм огурцов можно купить за 30 рублей!Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Комаровке килограмм черешни продают за 150 рублейФото: Павел МАРТИНЧИК

У «элитного» лотка натыкаемся на покупательницу в возрасте, совершенно не похожую на белоруску. Она основательно закупается - клубника (30 руб.), помидоры (20 - 30 руб.), бананы (10 руб.) по килограмму, а то и больше. Знакомимся. Представляется Верой, она из Сербии, а в Беларуси работает поваром.

Покупательница из СербииФото: Павел МАРТИНЧИК

- Я закупаюсь здесь, потому что здесь все супервкусно и свежо, - на ломаном русском отвешивает комплименты легендарному лотку сербка, при этом успевая позировать нашему фотографу.

Многие покупатели едут на рынок за этими сокровищамиФото: Павел МАРТИНЧИК

Покупательница из Сербии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, Веру сопровождает личный водитель-белорус. Он говорит, что Вера здесь частый клиент. И закупается она вовсе не для ресторана, а для себя.

Покупателей на Комаровке хватает!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы сообщают, что и кроме Веры покупателей хватает. Овощи, фрукты и ягоды с такими ценниками не залеживаются, но чаще всего ими закупаются рестораны. Или же их берут к обеду покупатели ну с очень толстым кошельком, для которых потратить рублей 500 обычное дело.

Овощи, фрукты и ягоды с такими ценниками не залеживаютсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Один из покупателей поделился с нами, что как-то позволил себе эти огурцы за 30 рублей на Новый год. Говорит, и запах, и вкус были восхитительны.

Покупателей на Комаровке хватает!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Огурцы можно найти за 4 рубля 50 копеек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А на что рассчитывать самым обычным покупателям?

На сезонном рынке овощи и фрукты продаются по обычным ценам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сезонном рынке овощи и фрукты продаются по обычным ценам. Огурцы там можно найти за 4 рубля 50 копеек. Томаты - от 1 рубля 50 копеек. Самые дешевые мы нашли за 50 копеек - правда, они были, как говорится, подгулявшие.