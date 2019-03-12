Мама мальчика, получившего на "Дожинках" ожог глаза: "У нас до сих пор проблемы со здоровьем!"

Этот несчастный случай произошел в октябре прошлого года во время празднования «Дожинок» в агрогородке Голоцк Пуховичского района. Во время праздничного салюта в глаз трехлетнему Макару попали искры. Мальчик получил термический ожог первой степени роговицы, его прооперировали в минской больнице. Как рассказывала "Комсомолке" мама мальчика, на последних залпах салюта искры попали Макару на глаз.

Тогда милиция начала проводить проверку. Но по ее результатам было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора пиротехнической компании "за отсутствием состава преступления". В официальной бумаге, которую получили родители мальчика, также говорится, что в действиях директора отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей 299 УК РБ "Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями". А все потому, что "состав данного преступления образуется при причинении по неосторожности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном размере". У Макара же выявлены повреждения, которые относятся к категории легких телесных.

Макар получил термический ожог 1 степени роговицы левого глазаФото: из личного архива

Мама мальчика обратилась к прокурору Пуховичского района Минской области с заявлением о несогласии с принятым решением Пуховичского РОВД. И в феврале Ирина и ее муж получили ответ из прокуратуры.

- В нем говорится, что "проверка проведена не полно", а "принятое решение - незаконно и преждевременно". Кроме того постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и будет проведена дополнительная проверка.

Сейчас Ирину больше всего волнует здоровье сына.

- У Макара дважды в месяц воспаляется поврежденный глазик. Например, в феврале после недели посещения детсада у него он снова воспалился. Сейчас мы стараемся туда его не водить. Кроме того, на улице закрываем сыну глаз повязкой. Сколько эти проблемы продлятся, неизвестно, - переживает Ирина. - Я боюсь не за то, что не получу какую-то помощь. А за то, что у ребенка станет хуже со зрением. А ведь ему сейчас всего четыре года.