Сколько можно заработать, сдавая стеклотару?

Забота об окружающей среде - это современно и прогрессивно: многие известные бренды по всему миру стремятся делать производство максимально экологичным и развивать проекты, которые помогут защитить природу.

ОАО «Пивоваренная компания Аливария» активно работает над тем, чтобы сокращать потери воды, развивать культуру осознанного потребления, снижать вероятность несчастных случаев на производстве и как можно меньше загрязнять окружающую среду отходами, используя оборотную тару. Недавно она запустила новый проект - теперь сотрудники компании сдают стеклянные бутылки. На своем примере они показывают белорусам, как можно уменьшить количество мусора, не прилагая при этом особых усилий.

Как это работает

В офисе компании установили специальный бокс в виде пивной бутылки, куда сотрудники могут складывать использованную стеклянную тару. Опуская бутылку в бокс, сотрудник «перечисляет» средства в поддержку полезных инициатив, которые реализуют экологические компании в нашей стране.

ОАО «Пивоваренная компания Аливария» - единственная пивоваренная компания в Беларуси, которая использует оборотную тару - бутылки проходят тщательную очистку и термическую обработку, после чего их снова используют для розлива напитков.

Почему стеклянные бутылки следует применять повторно? Дело в том, что стекло - это один из самых живучих отходов: оно полностью разлагается в течение 1000 лет. То есть об осколки, которые мы после себя оставляем, будет спотыкаться не одно поколение. К тому же переработка стекла и производство новой тары требует огромного количества ресурсов. Так, чтобы изготовить тонну бутылок, потребуется 1,2 тонны ценного сырья и 250 киловатт-часов. Представьте масштаб: в день каждый белорус расходует в среднем 2 киловатт-часа энергии. То есть киловатт-часов, которые тратит завод на производство одной партии бутылок, хватит примерно на 4 месяца!

Сдавать стеклотару - значит, быть в тренде

В нашей стране до сих пор жив стереотип о том, что стеклотару сдают только асоциальные личности. В Европе сдача оборотной тары - это экологический тренд, который существует на протяжении нескольких десятилетий. Своим проектом компания стремится убедить белорусов в том, что это отнюдь не зазорное, а полезное для экологии, социально значимое занятие. Сдавать тару правильно с точки зрения осознанного потребления: вместо того чтобы пополнять мусорные полигоны, бутылки возвращаются в пивоваренную компанию, где их снова используют - без вреда для природы и крупных затрат.

Как поддержать проект

ОАО «Пивоваренная компания Аливария» приглашает всех неравнодушных поддержать экологический проект. Это просто: достаточно не выбрасывать бутылки, пригодные к повторному использованию, а сдавать их в приемные пункты, которые есть по всей стране. Искать их не придется - они отмечены на «зеленой» карте - можно выбрать тот, который находится от вас в шаговой доступности. Бутылки нужно ополоснуть, а вот этикетки снимать необязательно. За одну бутылку вам заплатят 8 копеек - суммы, которую вы получите за 8 бутылок, почти хватит на проезд в метро.

Можно поступить еще проще: собирать стеклянные бутылки отдельно от остального мусора и выбрасывать их в специальные контейнеры синего цвета с надписью «Стекло», которые есть возле каждого подъезда. Сюда можно выбрасывать даже бутылки со сколами - их отправят на переработку.

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