«Комсомолка» посадила деревья в парке 1000-летия Бреста

К общественным работам, как пошутили журналисты, представителей СМИ и блогеров привлек председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он и сам не стоял в стороне: вкапывал саженцы, поливал их, забивал в землю колышки, которые будут поддерживать молодые деревца.

Корреспондент «Комсомолки» посадила две березки, а всего брестские журналисты и блогеры высадили аллею из 48 деревьев. Помогали в этом работники городского ЖКХ. Они подготовили лунки – оставалось только поработать лопатой и засыпать корневище землей.

– Нам нужно сделать Брест самым зеленым городом, каким он раньше и был, – говорит Александр Рогачук, председатель горисполкома. – На начало весны мы посадили уже 1000 деревьев. Такого не было никогда. В этом году мы впервые в феврале – с учетом нашего климата – приступили к посадке деревьев. Стоит задача посадить 6000 деревьев, но они должны быть не маленькие, а 2,5 – 3 метра.

Эстафету у журналистов в ближайшие дни перехватят бизнесмены, представители городской администрации, работники торговли – они тоже высадят деревья в новом парке. Кстати, посадить дерево в городе может любой желающий. Нужно только заявить о своем желании в ЖКХ.

Когда дерево вырастет, буду под своей березкой читать книжки!Фото: Оксана БРОВАЧ

- Теперь задача – ухаживать. Мы в этом году планируем приобрести специальное поливочное оборудование. Парк нельзя построить, его можно только вырастить. Мы строим дорожки, инфраструктуру, но процесс создания парка затянется не на один год. Думаю, что каждый год во время экологических акций и просто по зову сердца мы будем здесь эту работу продолжать, - отметил Александр Рогачук.

Парк 1000-летия – не единственная зеленая зона, которая благоустраивается в городе к миллениуму. Этой весной будут заложены новые скверы. А к лету, пообещал мэр, реанимируют городской сад на перекрестке улицы Ленина с проспектом Машерова недалеко от Брестской крепости. Он был популярным местом отдыха в начале XX века. Известно даже, что в нем в 1914 году давал концерт Сергей Рахманинов. Последние десятилетия сад находится в запустении. Теперь его сделают продолжением набережной.

- В этом году в июле вы не узнаете эту зону, - уверяет глава города. – Мы максимально сохраняем те деревья, которые там есть.