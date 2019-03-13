Запустить первый блок Белорусской АЭС в этом году не успеют?

Как известно, срок ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС под Островцом уже сдвигался. Например, из-за инцидента с корпусом реактора, с которым неаккуратно обошлись во время погрузки.

- Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо, - говорил Александр Лукашенко в сентябре прошлого года.

По последней официальной информации, запустить первый энергоблок строящейся Белорусской АЭС должны уже в декабре этого года, а второй блок - в июле следующего, 2020-го года. Впрочем, источники «Комсомолки» имеющие непосредственное отношение к монтажу оборудования на БелАЭС, уверены, что до конца года работы на первом энергоблоке завершить не смогут:

- Ввести в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС в этом году мы не успеем, - заявил «Комсомолке» источник.

Также несколько раз переносились сроки завоза на АЭС ядерного топлива, первую партию которого изготовили в ноябре прошлого года в Новосибирске. По официальной информации, ядерное топливо должны были доставить на АЭС в том же месяце. Потом сроки сместились на декабрь, затем на начало 2019, потом на февраль, а недавно сообщили о том, что топливо привезут в Беларусь только летом.

Впрочем, даже сейчас руководитель Департамента по энергетике говорит, что сроки ввода первого энергоблока остаются прежними:

- Пока генеральный подрядчик на счет смещения сроков нам ничего не говорит, а стройка идет в обычном режиме, - рассказал «Комсомолке» директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович. - Топливо планируется завести после того, как будет получена лицензия регулирующего органа - то есть Министерства по чрезвычайным ситуациям. Когда будут соответствующие условия для его хранения, когда будут готовы здания, где оно будет храниться, когда будет сделана защита - это обычные технические вопросы. Если нет пока необходимости в нем, то нести затраты на его хранение нет смысла. Топливо должно быть завезено как минимум за месяц до физического пуска ядерного реактора. Мы рассчитываем, что физический пуск будет к концу лета. Значит, где-то в июле или в августе мы должны уже топливо завести.

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