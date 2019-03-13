2019-03-13T01:51:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хет-трик Роналду: «Ювентус» отыгрался со счета 0:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Мадриде «Юве» проиграл 0:2, в Турине выиграл 3:0 [фото, комментарий]
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Роналду оформил хет-трик, "Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фото: Getty/UEFAРоналду оформил хет-трик, "Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фото: Getty/UEFA
Изменить размер текста:

Матч на «Ванда Метрополитано» для «Ювентуса» был обескураживающим – «Атлетико» сыграл агрессивно и рационально, два мяча центральных защитников Година и Хименеса сделали хороший задел.

Игроки «Ювентуса» сдержанно говорили, что все возможно, мол, дома постараемся отыграться. Но мы-то знаем, какая колючая команда «Атлетико».

До этого вечера "Атлетико" не проигрывал итальянским клубам 10 матчей подряд. Фото: Getty/UEFA

До этого вечера "Атлетико" не проигрывал итальянским клубам 10 матчей подряд. Фото: Getty/UEFA

На поверку ювентини сыграли очень эффективно и уверенно: контролировали мяч, постоянно напрягали оборону «матрасников». В первом тайме Роналду забил после хорошей подачи Бернардески. Было еще несколько неплохих подходов к штрафной.

После перерыва все тот же Роналду забил головой после подачи Канселу. Сначала казалось, что Облак вытащил мяч с линии ворот, но система VAR/Goal Decision System показала, что гол был.

Впервые за четыре года Роналду забил два мяча головой в одной игре. Фото: Getty/UEFA

Впервые за четыре года Роналду забил два мяча головой в одной игре. Фото: Getty/UEFA

Счет 3:0 мог делать вышедший на замену 18-летний нападающий Кин, но не попал в ворота из выгодной позиции. Зато вскоре Бернардески не по правилам остановили в штрафной, и Роналду с пенальти установил окончательный счет.

Федерико Бернардески вместе с Криштиану Роналду стал одной из ключевых фигур матча. Фото: Getty/UEFA

Федерико Бернардески вместе с Криштиану Роналду стал одной из ключевых фигур матча. Фото: Getty/UEFA

Роналду предыдущий хет-трик в Лиге чемпионов сделал в мае 2017-го в игре… с «Атлетико». Он 25 раз забивал в ворота «матрисников», чаще только «Севильи» - 27. «Ювентус» первые вышел в следующий раунд плей-офф еврокубков после поражение с разницей в два мяча в первой игре.

- Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться, - цитирует Криштиану Роналду сайт УЕФА.

«Ювентус» - «Атлетико» - 3:0

Голы: 1:0 – Роналду – (27). 2:0 – Роналду (48). 3:0 – (86, с пенальти).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лига чемпионов»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Депутат Игорь Марзалюк: «В Концепции информбезопасности говорится о важности белорусского языка для национальной идентичности»
Трагедия в Светлогорске: погибла 17-летняя девушка
Экс-директор витебского ПТУ заставлял подчиненных работать у него на даче в рабочее время
Школьница утонула в искусственном водоеме в Хойниках
Житель Могилева 2,5 года выполнял строительные и дорожные работы под чужим документом
«Не прислала ни одного письма»: убийца 16-летней девушки в Круглянском районе задержан и сознался
Видеофакт. В Бобруйске ГАИ ночью гналось за «Газелью» ритуальных услуг
Белорусским медикам будут по-новому начислять зарплату
Ради 6 тысяч рублей страховки лидчанин сжег собственный дом
В Бресте библиотеку имени Горького могут переименовать в Радзивилловскую
Пенсионер оказался заблокирован в машине в ледяной воде и чудом выжил
Спасатели освободили ребенка, голова которого застряла в горшке
В Италии начинают штрафовать родителей непривитых детей
Пропал глава медицинской службы департамента финансов и тыла МВД?
Полярная чайка заблудилась и прилетела в минские Шабаны
Последний снег и до +10 - погода на ближайшие дни
Осужденным по наркотическим статьям могут сократить срок в связи с амнистией
В заброшенном доме в Могилевской области нашли труп 16-летней девушки
Шуневич об утечке информации из милицейских сводок: Думаю, это будет кто-то из сотрудников ОВД
В Витебске поймали самогонщика
Александр Лукашенко: «Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием»
На пешеходном переходе в Гомеле грузовик переехал женщину
Сегодня вечером «Евроопт» разыграет 100 000 рублей и три автомобиля
Арина Соболенко о победе над Цуренко: Она победила меня 6:1, 6:1, поэтому сегодня была очень сосредоточена
При лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса оказались заблокированы двое водителей