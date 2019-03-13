Хет-трик Роналду: «Ювентус» отыгрался со счета 0:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Матч на «Ванда Метрополитано» для «Ювентуса» был обескураживающим – «Атлетико» сыграл агрессивно и рационально, два мяча центральных защитников Година и Хименеса сделали хороший задел.

Игроки «Ювентуса» сдержанно говорили, что все возможно, мол, дома постараемся отыграться. Но мы-то знаем, какая колючая команда «Атлетико».

До этого вечера "Атлетико" не проигрывал итальянским клубам 10 матчей подряд. Фото: Getty/UEFA

На поверку ювентини сыграли очень эффективно и уверенно: контролировали мяч, постоянно напрягали оборону «матрасников». В первом тайме Роналду забил после хорошей подачи Бернардески. Было еще несколько неплохих подходов к штрафной.

После перерыва все тот же Роналду забил головой после подачи Канселу. Сначала казалось, что Облак вытащил мяч с линии ворот, но система VAR/Goal Decision System показала, что гол был.

Впервые за четыре года Роналду забил два мяча головой в одной игре. Фото: Getty/UEFA

Счет 3:0 мог делать вышедший на замену 18-летний нападающий Кин, но не попал в ворота из выгодной позиции. Зато вскоре Бернардески не по правилам остановили в штрафной, и Роналду с пенальти установил окончательный счет.

Федерико Бернардески вместе с Криштиану Роналду стал одной из ключевых фигур матча. Фото: Getty/UEFA

Роналду предыдущий хет-трик в Лиге чемпионов сделал в мае 2017-го в игре… с «Атлетико». Он 25 раз забивал в ворота «матрисников», чаще только «Севильи» - 27. «Ювентус» первые вышел в следующий раунд плей-офф еврокубков после поражение с разницей в два мяча в первой игре.

- Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться, - цитирует Криштиану Роналду сайт УЕФА.

«Ювентус» - «Атлетико» - 3:0

Голы: 1:0 – Роналду – (27). 2:0 – Роналду (48). 3:0 – (86, с пенальти).