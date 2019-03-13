Руководитель ОНТ Марат Марков: Нет такой задачи - обязательно заместить российские новости

Проект концепции, который рассмотрели на совещании Совбеза, пока не подписан и не опубликован. Планируется, что это сделают на следующей неделе.

Начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Алексей Баньковский отметил, что проект разрабатывался давно, над ним несколько лет работали эксперты и госорганы. В ее основе аналитические исследования Совбеза в плане информационно-психологического воздействия в интернете, преступности в информационной сфере. Был использован зарубежный опыт создания подобных документов, а основные положения документа были апробированы на международных конференциях и встречах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФЕЙКНЬЮЗ

Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров отметил, что подобные концепции есть у соседних стран.

- Мы запланировали перевод концепции, она носит характер позиционирования Беларуси в информационной сфере, мы хотим, чтобы этот сигнал был слышан и за рубежом, - рассказал специалист. - Мы исходим из того, что эта концепция - отражение госпозиции на все сферы: защита информресурсов, персональных данных и так далее… О нейтралитете мы заявляем, наверное, впервые: Беларусь отказывается от применения информационных технологий в ущерб другим государствам и субъектам, но при этом обеспечивает собственную безопасность.

Олег Макаров отметил, что многие общественные отношения переходят в информационную сферу, важно это изучать и понимать. Еще одна актуальная тема - фейковые новости.

- Мы видим угрозу в фейковых новостях. Франция идет по пути запрета и ответственности за распространение таких новостей. Мы считаем, что надо распространять некие практики, стандарты ответственного поведения в информационной сфере, потому что подготовленный и направленный фейкньюз действительно наносит вред и гражданам, и государству. Основным способом борьбы мы видим наполнение ответственным контентом информационного пространства, чтобы люди могли ориентироваться на тех людей и на те новостные источники, которым они доверяют.

«НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ БЕЛОРУССКОГО ВЕЩАНИЯ»

- Многие позиции концепции напрямую связаны с экономкой, с тем, что определяет жизнедеятельность страны и общества. Например, в концепции говорится о том, какую роль сегодня играют телекоммуникации, вопросы цифровизации для развития экономики, прихода инвестиций. Важна работа масс-медиа в новых форматах, в том числе в соцсетях, - объяснил министр информации Александр Карлюкевич.

Министр обратил внимание на тему национального контента в СМИ:

- Сегодня этот вопрос тоже самым тесным образом связан с концепцией информационной безопасности. Потому что формат присутствия национального контента - это защита своих интересов.

- В области работы СМИ концепция будет направлена на повышение качества аудиовизуального продукта, расширение жанрового и тематической разнообразия. Там есть вопросы, которые касаются регулирования рекламной сферы, регистрации СМИ, - объяснил «КП» более подробно Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал».

- Какие угрозы в сфере СМИ есть сейчас?

- У нас открытое информационное пространство, а в силу того, что из-за отсутствия языковых разграничений оно свободно для работы зарубежных СМИ, русскоязычных в том числе. Мы уже сейчас сталкиваемся с недостоверной информацией, с фейковыми новостями, которые зачастую оказывают самое серьезное влияние не только на население, но они зачастую влияют и на межгосударственные отношения. Многие новости генерируются специально для того, чтобы внести дисбаланс в отношения между странами. И это тоже надо учитывать и иметь инструменты для защиты.

- А белорусских программ станет больше? Заменит «Пусть говорят» на наш аналог?

- «Пусть говорят» у нас не столько политический проект, сколько развлекательный. И тут тоже мы не должны, как говорится, все подряд выметать одной метлой. Но это одна из основополагающих задач, которая должна решаться, это в том числе увеличение объема собственного белорусского вещания и своего контента.

- Что мы увидим как зрители? Российских новостей на наших каналах станет меньше?

- Нет такой задачи - обязательно заместить российские новости. Если взять канал ОНТ - у нас идет один вечерний выпуск новостей с российскими темами, все остальные новости - исключительно белорусские. А политические и общественно-социальные программы на нашем канале идут чисто белорусские. Мы оставили развлекательный российский контент, это нормальная практика, которая существует на многих телеканалах, которые просто покупают подобного рода форматы. Но речь идет именно об увеличении доли собственного контента в принципе. Эта задача вполне решаема.

- Но она очень дорогая.

- Да. И мы с вами должны понимать, почему мы должны рассматривать весь комплекс мер, направленных в том числе и на регулирование рекламного рынка. Именно для того, чтобы эти программы, даже если мы хотим производить дорогие, чтобы на это были средства. И средства не из бюджета, а те, которые мы получим с рынка.

«НАШИМИ СОСЕДЯМИ ПОЗИЦИОНИРУЮТСЯ ОБРАЗЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПОД ВОПРОС ФАКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ»

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк рассказал, что некоторые положения впервые прописаны в документе такого уровня.

- Впервые есть глава, посвященная традиционным белорусским ценностям: эти ценности связаны с сохранением белорусской культурной идентичности. Оговаривается, что у нас двуязычие, но проговаривается важность белорусского языка как национальной идентичности. Впервые сказано, что государство формирует, создает, продвигает белорусскую историческую политику, - сказал Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк отдельно проговорил тему и вопросы исторической политики, каждое государство должно заниматься этим вопросом:

- Классический пример - Польша. Там есть институт национальной памяти. Есть мемориальное законодательство, определяющее важнейшие, болевые моменты исторической памяти, - привел как положительный пример депутат.

На взгляд Марзалюка, сейчас важно обозначить свою позицию:

- Не секрет, что вокруг нас бушуют войны исторической памяти. В них нашими соседями четко позиционируются образы, которые затрагивают наше прошлое, и в ряде наиболее радикальных прочтений ставят под вопрос факт существования белорусской нации, территориальной целостности нашего государства. Беларусь четко оговаривает в концепции принципы, связанные с исторической политикой, впервые актуализирует их. Президенту я показывал свое видение, как Беларусь может выстроить свою историческую политику, на какой законодательный опыт наших ближайших европейских соседей мы будем опираться.

Также Марзалюк подчеркнул, что инсинуации должны быть наказуемы:

- Классический пример - законодательство ФРГ: отрицание факта преступного режима нацизма влечет за собой административную или уголовную ответственность. Отрицание факта холокоста ведет за собой ответственность.

ОБНОВЯТ ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Специалист Оперативно-аналитического центра Евгений Липлянин отметил, что с появлением концепции впервые в правовых документах проговаривается термин «кибербезопасность» (раньше говорил об информационной безопасности). Это сближает с европейскими подходами в данной сфере.

- Теперь будет гораздо проще взаимодействовать, потому что, когда есть недопонимание в понятийном аппарате, это всегда сложно при организации диалога. Нами предложены инициативы, основанные на передовых технологиях, уже доказавших свою жизнеспособность в мировых практиках. Например, создание системы мониторинга информационной безопасности, которая будет основываться на организации национального центра информационной безопасности и отраслевых ведомственных центров, или так называемых SOC (Security Operations Center). В мире это уже используется.

В ближайшее время будет обновлена правовая документация.

- У нас готовится (и в концепции заложены эти моменты) большое изменение в этой области. Наши нормативно-правовые документы в области технической защиты информации в основном приняты в 2015 году. Касаемо критически важных объектов информатизации - 2011 год. Назрело время модернизации этой системы. Уже разработан проект нормативного правового акта, который позволит модернизировать существующую систему обеспечения информационной безопасности в стране, - отметил Евгений Липлянин.