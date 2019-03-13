Когда мы перестанем оплачивать отопление за себя и за своего соседа?

В этом году нас ждет немало перемен, касающихся потребления воды. Во-первых, приняты изменения в закон «О питьевом водоснабжении». Одно из них коснется правил пользования централизованными системами водопроводов и канализации в населенных пунктах. От Совета министров в ближайшее время ожидается постановление о порядке возмещения затрат на строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Планируется подготовка проекта постановления по эксплуатации и содержанию систем водоснабжения и водоотведения субъектами хозяйствования.

Но белорусы сегодня мечтают не только об улучшении качества водоснабжения, но и снижении цен на коммунальные услуги, поквартирном учете тепла, модернизации коммунальной инфраструктуры. Насколько близки эти ожидания к реальности? Если вас это интересует - добро пожаловать на специализированную выставку «ВОДА и ТЕПЛО». Это не только демонстрация новинок водо- и теплоснабжения, но и отличный источник информации о ближайших перспективах и актуальных тенденциях в этой сфере. Участвуют в этом большом разговоре и представители министерств (жилищно-коммунального хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, энергетики), коммунальных предприятий («Минскводоканал», «Белкоммунпроект», Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси), науки (Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный технологический университет и др.).

Программа выставки и список участников впечатляют и не оставят равнодушными ни профессионалов, ни обычных посетителей, которых интересуют рациональное использование воды, электричества, тепла.

Что такое «умный дом», и из какого материала делают вечные трубы

Вы что-нибудь слышали о магнитных фильтрах для систем отопления? Они продлевают жизнь отопительным котлам и эффективно очищают систему отопления, обеспечивая ее безупречную работу. Магнитные фильтры и другую топовую продукцию известной итальянской торговой марки RBM можно будет увидеть на выставке «ВОДА и ТЕПЛО» (стенд Е14).

Полезных новинок, способных сократить расходы на тепло- и водоснабжение, будет много. Одна из них - квартирный теплосчетчик ультразвукового принципа действия, надежный и устойчивый к токопроводящим отложениям (стенд Е9).

Собираетесь монтировать теплый пол в своем доме? Стоит обратить внимание на настенный газовый конденсационный двухконтурный котел #NAVIEN NCB 700 (стенд С8). Он идеально подходит для этой системы, работает при низком давлении газа, а его КПД - 107,8%!

Из каких инновационных материалов изготавливают нынче самые прочные и долговечные трубопроводы? Что изменилось в технологиях добычи воды и ее очистки? Как сделать идеальный сток воды и коллектор? Как обеспечить чистоту бассейна? Какая душевая кабина подходит для квартиры, а какая - для загородного дома? Кому доверить монтаж систем газоснабжения? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить на выставке «Вода и тепло».

Кроме того, актуальную информацию по тенденциям, новым технологиям, товарам и услугам водно-тепловой индустрии предоставят специализированные салоны: «Отопление», «Насосы и бассейны, «Трубы и арматура», «Кондиционирование и вентиляция», «Зеленые технологии», «Умный дом: вода и тепло», «Бани и сауны».

Конструктивный диалог деловых людей - обязательная программа выставки

В рамках выставки «ВОДА и ТЕПЛО» пройдет еще 2-й Республиканский отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в Республике Беларусь».

Это уникальное мероприятие для деловых людей, способствующее решению важных и актуальных проблем по теплоснабжению, обеспечению качественной питьевой водой, улучшению условий проживания населения, а также созданию благоприятной окружающей среды. В тематических семинарах и презентациях, практических кейсах и панельных дискуссиях примут участие и технические специалисты в водной и тепловой сфере, и бизнесмены, и представители министерств.

Темы мероприятий актуальные: «Развитие водно-канализационного хозяйства в Республике Беларусь», «Законодательное регулирование системы водоснабжения в Республике Беларусь», «Технические методы определения утечки воды на примере опыта УП «Минскводоканал», «Инновационные методы контроля ключевых показателей качества сточных вод. Практический опыт европейских стран», «Замещение природного газа топливом из твердых коммунальных отходов в объектах теплоэнергетики ЖКХ», «Организация поквартирного приборного учета и регулирования расхода тепловой энергии», «Биологические методы очистки артезианских вод. Опыт реализации», «Состояние и учет запасов подземных вод в Республике Беларусь», «Внедрение современных технических решений для энергосберегающих жилых домов: из опыта строительства» и др.

Дополнительная информация, список участников, подробная программа - на сайте vodaexpo.by

БУДЬ В КУРСЕ!

Ведущее отраслевое мероприятие в Республике Беларусь для поставщиков и производителей технологий и оборудования для качественного водо- и теплоснабжения - XXI Международная специализированная выставка «Вода и тепло» - пройдет с 19 по 22 марта.

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 111А, Конькобежный стадион («Минск-Арена»).

Время работы: 19 - 21 марта с 10.00 до 18.00, 22 марта с 10.00 до 13.00.

Для получения бесплатного пригласительного билета необходимо пройти РЕГИСТРАЦИЮ. Без регистрации - вход 5 руб.

Международная выставка ВОДА и ТЕПЛО.

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