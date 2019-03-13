2019-03-13T10:53:49+03:00
Общество
КП Беларусь

XI «Белый Квадрат» объявил программу

Чуть больше месяца осталось до главного белорусского события рекламистов и маркетологов
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Один из крупнейших в Восточной Европе фестивалей креативного маркетинга и рекламных коммуникаций - «Белый Квадрат» - пройдет в Минске 17-19 апреля. Ежегодно в фестивале принимает участие более 1000 делегатов из 30 стран.

Your Moment is Now! - так звучит слоган «Белого Квадрата» в этом году, приглашая владельцев бизнеса, топ-менеджеров и маркетинг-директоров брендов стать участниками деловой и образовательной программы фестиваля. В условиях перенасыщенной информационной среды все чаще побеждают эмоции, потребительский спрос меняется с невероятной скоростью, а реально работающие инструменты маркетинга порой трудно отличить от фейков. Программа XI «Белого Квадрата» максимально актуализирована эффективными маркетинговыми практиками и инновационными решениями, работающими сегодня на разных рынках. В качестве хедлайнеров приглашены признанные эксперты из двадцати стран мира, у многих из которых более двухсот наград Cannes Lions, D&AD, Effie и других престижных фестивалей за креативность коммуникаций и эффективность реализованных ими проектов.

Ознакомиться с программой фестиваля можно ЗДЕСЬ.

Помимо знакомства с трендами отрасли во время деловой и образовательной программы, у аккредитованных участников фестиваля также будет возможность пообщаться с профессиональным сообществом Европы и СНГ в неформальной обстановке - на вечеринках «Белого Квадрата», наполненных атмосферой творчества, драйва и вдохновения.

Право посещения всех мероприятий деловой, образовательной и вечерней программы фестиваля дает аккредитация. Стоимость участия для одного представителя от организации составляет:

до 23 марта - 690 BYN + НДС;

после 23 марта - 750 BYN + НДС.

ЗАПОЛНИТЬ БЛАНК-ЗАЯВКУ на участие в фестивале «Белый Квадрат» можно на официальном сайте adfest.by.

До 29 марта продолжается прием конкурсных работ на «Белый Квадрат». Заявить к участию можно реализованные за последний год проекты и кейсы в конкурсы Creativity, Branding, Marketing, Media, Digital, Social ad, за последние два года - в конкурс Creative Effectiveness. Работы принимаются онлайн на официальном сайте adfest.by.

По вопросам аккредитации обращайтесь в Дирекцию фестиваля - АКМА - по эл.почте info@adfest.by, по вопросам участия в конкурсе - по эл.почте konkurs@adfest.by.

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