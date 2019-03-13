ОНТ ищет спортсменов-любителей для нового телепроекта «Спорт-фактор»

Героями нового проекта станут не профессиональные спортсмены, а известные бизнесмены, журналисты, общественные и политические деятели, а также простые зрители, которые пройдут кастинг.

- Мы ищем активных болельщиков, спортсменов-любителей, которые занимаются в тренажерном зале, следят за спортивными новостями и хотят испытать себя в спорте вместе с известными артистами, бизнесменами и политиками, - рассказывает пресс-секретарь ОНТ Светлана Тиханова.

Участники «Спорт-фактора» будут соревноваться в нескольких видах спорта: велогонка, легкая атлетика, гребля, соревнования по стрельбе. Все эти виды будут представлены во время II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Подготовиться к соревнованиям непрофессионалам помогут известные спортсмены. А съемки нового проекта пройдут на крупных спортивных площадках страны.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кастинг пройдет 16 марта с 11.00 до 18.00 в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры по адресу: Минск, пр. Победителей, 109Б. В отборах могут принимать участие граждане Беларуси старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, спортивную форму, удобную обувь. Справки по тел. +375 (17) 284-34-11.

Съемки проекта проходят при поддержке Министерства спорта и туризма РБ.