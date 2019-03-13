Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс: Французские женщины борются за право не только рожать детей и служить мужу

- Господин посол, для многих белорусов побывать во Франции - недосягаемая мечта: да, страна с особой атмосферой и историей, но очень дорого. Так ли это, на ваш взгляд?

- Да, есть такое клише, что Франция не всем по карману. Но это не так, посетить Францию с небольшим бюджетом реально. Можно лететь во Францию из Вильнюса лоукостами. Есть дешевые варианты передвижения и внутри Франции - междугородние автобусы, путешествия вскладчину на авто, когда пассажир через договаривается с водителем о разделе цены бензина через интернет-платформы, самая знаменитая у нас - blablacar.fr. Можно ввести даты и направление своего маршрута, и люди, которые ищут пассажира, чтобы поделить стоимость поездки, это увидят. Есть и доступные варианты проживания - можно снимать комнату или квартиру у местных жителей, есть специальные сайты, где возможно заказать жилье. Обычно люди, которые оказывают такие услуги, любят принимать гостей, у меня ни разу не было негативного опыта, когда мы таким образом снимали частное жилье.

В 2016 году Дидье Канесс был назначен послом Франции в Республике БеларусьФото: Павел МАРТИНЧИК

- В 80-х во многих советских школах учили французский язык. Не все потом понимали зачем, считая, что в мире правит английский…

- Есть одна реальность, про которую многие не знают - это то, что франкофония постоянно расширяется. Французский язык - это не только язык Франции, это официальный язык в 29 странах на пяти континентах. Он занимает пятое место в мире по количеству людей, которые на нем говорят, сегодня это 300 миллионов человек. Предыдущий подсчет в 2014 году показал, что на французском языке говорили 270 миллионов человек. То есть за четыре года количество говорящих на французском языке увеличилось на 30 миллионов человек. И мы с досадой замечаем, что, несмотря на то, что французский язык динамично развивается в мире, Беларусь отказывается от изучения французского. За последние 10 лет количество учеников, которые изучили его в белорусских школах, сократилось вдвое. Только 2,7% белорусских учеников изучают французский язык, а в странах Евросоюза - это почти 25%. К сожалению, это означает, что следующее поколение белорусов практически не будет говорить на французском. Но мы продолжаем оказывать поддержку белорусским школам, где изучают французский язык, надеясь, что ситуация будет меняться.

«Во Франции работодатель по закону должен уравнять зарплату женщин и мужчин»

- Что сегодня волнует французских женщин?

- Женщин волнует вопрос, как достичь полного равноправия между женщинами и мужчинами в разных сферах жизни - на работе, в экономике, образовании, семье, политической жизни. Во Франции в минувшем сентябре приняли новый закон, который обязывает предприятия, где существует разница в зарплате при одинаковой работе у женщин и мужчин, убрать ее в течение трех лет. Если это не будет сделано - государство сможет принимать санкции против этих предприятий.

Еще один приоритет государства - борьба с домашним насилием. У нас уже выработаны меры - законодательные акты, горячие линии и центры приема для жертв домашнего насилия, которые работают круглосуточно. Параллельно специфике этого направления обучают полицейских и судей.

Мон-Сен-Мишель - остров-крепость на северо-западном побережье Франции - обязательный пункт для посещения туристов, уверены французы.

На мой взгляд, важно бороться и против повседневного проявления сексизма, когда в поведении, в разговорах, мышлении подразумевается, что женщина стоит ниже мужчины, что ее роль - рожать детей, быть красивой, служить мужу. Важна роль СМИ, которые должны объяснять, что сексизм неприемлем в любом проявлении, что недопустимы высказывания типа: «Женщина за рулем - смерть за поворотом»… Кстати, во Франции есть министерство, которое отвечает за равноправие между женщинами и мужчинами.

- Белорусская жена - это, как правило, хорошая мама, повариха, швея и уборщица в одном лице. Во Франции так же?

- Эта модель семейной жизни за последние 50 лет сильно изменилась. Мое поколение отошло от традиционного распределения ролей между мужем и женой, при котором жена оказывается прислугой своего мужа. Правда, по последним социологическим исследованиям видно, что женщины по-прежнему выполняют три четверти домашних обязанностей. Но менталитет меняется.

- Правда, что у француженки на первом месте она сама, на втором - любимый мужчина и лишь на третьем - ребенок?

- Французская женщина может посвятить себя ребенку, а может после окончания стандартного четырехмесячного декретного отпуска отдать его в ясли или нанять няню и выйти на работу. Воспитание детей - совместная обязанность и ответственность мужа и жены. Для меня очевидно, что иметь младенца - не значит отказаться от всего и постоянно сидеть дома.

Француженка - такая, как, например, знаменитая актриса Софи Марсо - для многих является не просто воплощением шарма, но и самореализации. Фото: кадр фильма

- Американка Памела Друкерман, автор известной книги «Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа», исследует феномен французского воспитания, задаваясь вопросами: почему французские дети не требуют непрерывного внимания, спокойно ведут себя в ресторанах, едят взрослые блюда и способны без скандала выслушать родительское нет?

- Мне все же кажется, что дети везде остаются детьми. Но важное замечание касательно еды, поскольку отличительная черта Франции - кулинария. Многие родители с малых лет учат ценить хорошую кухню. Но французские дети, как и остальные дети, предпочитают пюре с сосисками изысканным блюдам. Поэтому приобщение к хорошей еде, разнообразной изысканной кухне - процесс, который длится несколько лет.

- Насколько подростковый возраст - проблема для французских родителей?

- Конечно, это проблематичный возраст, нередко подростки становятся неуправляемыми, не считаются с авторитетом старших. Но вскоре они уезжают учиться в университет или ищут работу и тогда становятся самостоятельными.

- Ваши дети учились в французских вузах?

- Нет, поскольку мы всегда жили за границей, где я работал. Моя дочь изучала физику в Бельгии, когда она оканчивала лицей, мы жили там. Сейчас она учится в аспирантуре в Канаде. Сын учит право в Нидерландах. Но часто французские подростки выбирают французские вузы, где существует определенная практика - минимум один семестр в течение всего обучения стажироваться по обмену за границей. В первую очередь такая практика существует внутри Евросоюза, но это не исключает возможности стажировки в США или Австралии. Все зависит от того, с каким университетом заключен договор о сотрудничестве.

Дидье Канесс рекомендует посетить Париж. Фото: clementoni.com

«Террористы - не равно мигранты»

- Для многих Франция - страна не только особого шарма, но и многочисленных мигрантов. Многие из-за них боятся ехать в путешествие. Что бы вы сказали этим людям?

- Отвечу вопросом на вопрос. Чьим политическим интересам служит представление, превалирующее в некоторых СМИ, что Евросоюз загнивает, а мигранты угрожают безопасности людей? Я нахожу постыдным потакать такому низкому человеческому чувству, как расизм, в попытке обесценивания либеральной демократии. Это ведет к тому, что неразборчивые люди приходят к выводу, что лучше терпеть урезание демократических свобод, чем испытать наплыв мигрантов. Но террористы не равно мигранты, мигранты - простые люди, которые уехали из своей страны на заработки, либо потому, что их там преследовали, или они оказались жертвами войны.

- Посоветуйте, какие пять вещей сделать тому, кто впервые попал во Францию?

- Конечно, посетить Париж. Я бы рекомендовал обязательно съездить на море, например, в Бретань. По пути из Парижа в Бретань надо обязательно остановиться в Мон-Сен-Мишель - это чудесное средневековое аббатство, расположенное на острове. Обязательно посетите долину Луары, этот регион знаменит своими средневековыми замками и виноградниками. Обязательно продегустируйте французские вина, интереснее это делать в небольших семейных винодельнях, типичных для Франции. Для тех, кто любит активный отдых, я бы рекомендовал пешеходный поход вокруг Монблана - самой высокой горы Франции. Это 10-дневный поход по специальной тропе, с приютами для ночлега.