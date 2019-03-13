Белорусы теперь могут платить налоги в рассрочку. Как это работает?

Такие льготы прописаны в Налоговом кодексе, который вступил в силу в этом году. Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он может обратиться к местным властям за налоговой отсрочкой или рассрочкой. Если причины сочтут вескими, льготу могут предоставить на срок вплоть до года. При этом доход, с которого можно получить отсрочку по налогу, не должен быть связан с предпринимательством, а сам человек - зарекомендовать себя как надежный налогоплательщик.

В Налоговом кодексе сказано, что льготы вправе предоставлять местные Советы депутатов. Однако в нескольких районах это право передали исполкомам. Как в итоге будет работать система, на какие налоги можно получить льготу и куда за ней обращаться?

- Речь идет о налогах, которые зачисляются в местные бюджеты: подоходный, земельный, налог на недвижимость и так далее, - объясняет налоговый консультант Марина Григорчук. - Раньше похожий механизм тоже существовал, но местные власти могли либо принять решение полностью освободить человека от уплаты налога, либо оставить все как есть. Теперь власти могут предоставить еще и отсрочку или рассрочку, чтобы у человека была возможность собрать сумму для уплаты налога. Главное - доказать, что вы действительно оказались в трудной жизненной ситуации.

Что это могут быть за ситуации? В кодексе сформулировано довольно абстрактно: «объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физического лица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся возможностей».

По словам специалиста, освобождать от уплаты налога раньше могли только в исключительных случаях. Возможно, получить отсрочку будет проще.

- Например, была такая ситуация: в организации умер сотрудник, и руководство решило помочь его вдове погасить кредит на жилье. По закону материальная помощь в таких ситуациях не облагается налогом вне зависимости от суммы. Однако в организации эту помощь оформили по-другому, и в итоге на нее был начислен налог. Получилась очень большая сумма. Но местный Совет депутатов рассмотрел ситуацию и счел возможным освободить женщину от уплаты налога, потому что она оказалась в такой ситуации из-за формальной ошибки, - приводит пример Марина Григорчук. - Не исключено, что отсрочку по уплате налога можно будет получить и в менее специфических случаях. Если вы оказались в трудной ситуации и хотели бы получить такую льготу, обратиться нужно в первую очередь в местный совет депутатов.