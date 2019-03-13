2019-03-13T14:39:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Прогноз правительства: к концу 2021 года доллар подорожает до 2,39 рубля

В правительстве определились с основными экономическими показателями на ближайшие три года
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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К концу следующего года «зеленый» подорожает до 2,3262К концу следующего года «зеленый» подорожает до 2,3262Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Они прописаны в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2019 - 2021 год. Среди них есть и показатели, которые непосредственно скажутся на кошельках белорусов. Например, уровень инфляции. Правительство ожидает, что за этот год цены вырастут в среднем на 5,3%, за 2020-й - на 5%, а за 2021-й - на 4,5%.

В документе прописано и то, как, по подсчетам чиновников, в ближайшие годы будет меняться ставка рефинансирования, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам. Сейчас она составляет 10%, такой и останется к концу этого года. А вот к концу 2020-го ставка рефинансирования опустится до 9,5% и к концу 2021-го - до 9%. Так что можно ожидать, что и кредиты будут понемногу становиться дешевле, а на рублевых депозитах можно будет заработать все меньше.

И, конечно, тема, волнующая всех, - курсы валют. Сейчас доллар официально стоит 2,1399 руб. К концу года курс, по подсчетам чиновников, поднимется до 2,2681 руб. Затем постепенный рост продолжится, к концу следующего года «зеленый» подорожает до 2,3262 руб., а к концу 2021-го - до 2,3861 руб. Помимо доллара потихоньку будет идти вверх и курс российского рубля. Сейчас 100 российских рублей стоят 3,2397 белорусского. На конец этого года чиновники прогнозируют небольшой откат до 3,2172 руб., а к концу 2021-го - подъем до 3,2686 руб.

Помимо цифр, в документе прописаны и шаги, которые будет предпринимать правительство. Среди них, к примеру, выплачивать минимум 25% госдолга за счет недолговых источников (то есть своими деньгами, а не новыми кредитами) и уменьшить бюджетную поддержку предприятий не менее чем на 10%.

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