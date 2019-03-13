Домрачева выиграла награду… 2015 года

Все получилось из-за того, что россиянку Екатерину Глазырину дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года были аннулированы. Важной в этой цепи оказалась гонка преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15. Тогда Глазырина выиграла серебро. После перераспределения мест серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, а Домрачева в том протоколе поднялась с 13-го на 12-е место. Значит, набрала больше очков. И в результате пересчета очков сезона-2014/15 белоруска возглавила зачет гонок преследования. Точнее, она сравнялась с финкой Кайсой Мякяряйнен, однако заняла первую строку, поскольку в том сезоне одержала на одну победу больше. Пока не сообщается, каким образом приз перейдет к Домрачевой от Макярайнен.

Теперь в активе Домрачевой большой Хрустальный глобус Кубка мира и шесть малых.