Жители агрогородка о парне, которого подозревают в убийстве 16-летней Альбины: «Он и другой девушке угрожал глаза выколоть…»

- Парень Альбины приветливый. Днем пара ходила за ручку. Люди смеялись, говорили: «Ромео и Джульетта…», - рассказывают в деревне Павловичи Круглянского района Могилевской области.

Трагедия произошла вечером 11 марта. Тело 16-летней школьницы было найдено в заброшенном доме в деревне Хильковичи. Известно, что при осмотре места происшествия были в том числе обнаружены следы обуви, которые вели в сторону леса. Сотрудники милиции задержали 20-летнего подозреваемого в 20 километрах от деревни.

- По данным следствия, в этот день молодой человек во время ссоры задушил девушку. Подозреваемый ранее судим за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа, - сообщает Следственный комитет. - При этом 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста.

- Он уже был в беспомощном состоянии - замерзший, потому что после совершения преступления бросил верхнюю одежду и стал убегать. По доставлении в Круглянский РОВД он дал признательные показания, что (совершил преступление. - Ред.) на почве ревности: девушка за месяц, когда он отбывал наказание за уклонение от воинской службы, не прислала ему ни одного письма, - дал комментарий телеканалу «Беларусь 1» начальник Управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома Александр Москалёв.

Как узнала «Комсомолка», погибшую девушку звали Альбиной, она училась в школе. В ее семье два брата - один родной, второй - двоюродный.

- Хорошая девочка. Мама ее работает в Борисове, отец сейчас не трудоустроен. Раньше трудился в колхозе, - рассказывает односельчанка Альбины.

- Они встречались года два. Обычная пара, - говорит еще одна местная жительница - Никто бы не подумал, что такое случится…

Парня, напавшего на девушку, зовут Евгений. Он из агрогородка Комсеничи.

- Он рос плохим парнем. Мать не могла с ним справиться. Когда Женя стал совершеннолетним, мать перестала принимать участие в его жизни. У нее двое маленьких детей… А бабушка помогала: жалела внука, покупала ему все, - говорит местная жительница. - Знаю, что он встречался с одной девушкой. Угрожал, что глаза ей выколет и ноги вырвет. Но отец девушки запретил ему общаться с его дочкой. Говорят, что Альбина боялась сказать Жене, что хочет с ним расстаться…

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ «Убийство».

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