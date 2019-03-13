С жильем в Минском районе в столичную очередь стать не получится: новшества Жилищного кодекса

Депутаты Палаты представителей работают над обновлением закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Изменения коснутся и ряда смешных документов, например, Жилищного кодекса и закона о чеках «Об именных приватизационных чеках».

- Отмечу достаточную пассивность наших граждан в обсуждении проектов изменений закона, - говорит председатель постоянной комиссии по жилищной политике и строительству. Палаты представителей Юрий Дорогокупец. - С предложениями обратились всего 12 человек. Для сравнения: когда мы обсуждали законодательство о защите животных, было 1100 обращений.

«Комсомолка» посмотрела, каких изменений ждать белорусам. Во-первых, ветераны боевых действий на территории других государств смогут претендовать на внеочередное включение в организации застройщиков - такие списки формируют из граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Речь, конечно, не идет о тех, кто сейчас воюет в Ливии, и прочее - об этом сейчас много пишут, - уточнил депутат. Имея в виду, видимо, наших соотечественников, которые могут участвовать в конфликтах в других странах в качестве наемников, такая информация действительно периодически появляется в СМИ.

Во-вторых, планируется ужесточить требования для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске молодых семей. Сегодня требуется, чтобы у молодых супругов не было жилья в Минске. Если внесут поправки, жилья не должно быть и в Минском районе.

В-третьих, планируется, что арендное жилье для тех, кто имеет право на социальное, можно будет перевести в социальное жилье.

- Это новшество. Перевод будет возможен только один раз, чтобы исключить игры на тему «хочу перевести в социальное, потом назад в арендное». Каждый вопрос о переводе жилья из арендного в социальное будет рассматривать администрация района, - рассказал Дорогокупец.

Подняли вопрос и о том, что многие граждане, особенно в сельской местности, хотят ремонтировать свои дома, используя чеки «Жилье» - хотя, напомним, приватизация уже закончилась.

- Надо рассмотреть вопрос и не оставить в беде граждан в возрасте, граждан сельских. Наша комиссия считает, что этих людей надо поддержать. Я не говорю, что всех под одну гребенку, надо определить категорию таких граждан. Например, одиноких, престарелых.

Еще в жилфонде Беларуси предлагают назначать уполномоченных лиц по управлению общим имуществом. Это будут делать исполкомы.

- Уполномоченные лица будут от имени граждан заключать с исполнителями договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг. Заключенные ранее договоры расторгаться не будут. Если жильцы не захотят иметь это уполномоченное лицо, они имеют право по согласованию с местным исполкомом избрать председателя, создать товарищество, то есть взять на себя управляющие функции, - рассказал Юрий Дорогокупец. Платить зарплату этим людям будут за счет экономии по другим статьям расходов в сфере ЖКХ.

Предполагается, что новый законопроект вынесут на рассмотрение уже 2 апреля.

- А дальше документ должен подписать глава государства, и до конца этого года обновленный Жилищный кодекс однозначно вступит в силу, - рассказал Дорогокупец.