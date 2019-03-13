Что такое блинная диета и чем творожные оладьи отличаются от сырников

Как же любят у нас блины! Ради них женщины готовы придумать блинную диету, а мужчины - повод заглянуть к теще в гости. Ради них можно поступиться принципами «я мучное не ем и ничего не пеку, потому что у меня ЗОЖ» и выстоять длиннющую очередь к тарелке со свежими теплыми блинчиками. Всю эту веселую правду жизни подсказала нам Масленица, которую «Комсомолка» со своими партнерами - компаниями «Савушкин продукт» и ОАО «Лидахлебопродукт» (ТМ «Лидская мука») - устроила минчанам в ТРЦ «МОМО».

На этом празднике все желающие угостились блинами, которые нон-стоп выпекались несколько часов подряд, продемонстрировали свое мастерство в приготовлении блинов и получили ценные уроки на мастер-классах настоящих профи, увидели кулинарное шоу в исполнении популярного артиста, выиграли замечательные подарки. И, конечно, узнали много нового. Для тех, кто это полезное и вкусное мероприятие пропустил, делимся информацией.

Талантливый человек талантлив во всем. И блины у Виталия Карпанова удались, и блинное шоу!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Урок 1. Румяные и вкусные блинчики можно испечь, даже если в доме нет ни муки, ни молока

- Вкусные блины, мне понравилось. Даже не сказала бы, что это полуфабрикат. Честно говорю! Вообще наша «Лидская мука» самая лучшая, это я вам как повар с 40-летним стажем говорю, - делится впечатлениями Марина, продегустировав блинчики, только что приготовленные из мучного полуфабриката «Спадарыня».

Полуфабрикаты «Спадарыня» получили высшую оценку у опытных хозяек - и за вкус, и за экономию времени.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Блинчики из него получаются знатные, и это отмечают все, у кого ни спроси. Еще бы! В составе только натуральные продукты, пшеничная мука высшего сорта, проверенная рецептура. И простейший способ приготовления - просто добавь воды, хорошенько размешай и выпекай аппетитные блинчики. Главное, что в любом случае они удадутся. Производитель защитил хозяек от ошибки - молоко, мука, яйцо и сахар с солью уже смешаны в нужной сбалансированной пропорции.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Урок 2. Чтобы блины получились аппетитными, золотистыми, тесто делаем не на воде, а на молоке

- Я в прошлом году была у вас на Масленице, - говорит Галина, одна из гостей, и достает прошлогоднюю «Комсомолку» со статьей о мероприятии. - Даже на фотографию в вашей газете попала, а вот приза ни одного не выиграла.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Зато в этом году Галине повезло, и домой она ушла с подарком. Чего только не выигрывали в этот раз наши гости: билеты на интерактивную выставку Future LIVE, масленичные наборы продуктов от «Савушкин продукт» и «Лидской муки» и эксклюзивную книгу рецептов вкусной и здоровой пище «Искусство есть» от компании «Савушкин продукт». Все довольны! Но даже с выигранным призом никто не спешит уходить домой - остаются на мастер-классы. И не зря. Вот шеф-повар семейного ресторана Family Сlub Александр Позняк демонстрирует, как сделать тонкие блинчики полезнее и вкуснее:

- К обычной муке (у нас это «Лидская» высшего сорта. - Ред.) я добавляю немного амарантовой, чтобы обогатить блюдо минералами, витаминами, которые она содержит в большом количестве. Чтобы блины получились более аппетитными, золотистыми, тесто делаем не на воде, а на моем любимом молоке «Брест-Литовск» 3,6%. Чем выше жирность - тем вкуснее.

Помним! Хорошим маслом не только кашу, но и блины не испортишь. И сливочное масло «Брест-Литовск» - последний, но очень важный штрих, который делает блин невероятно аппетитным. «Вкуснее масла нет, - комментирует продукт одна из женщин, внимательно наблюдающих за процессом. - Я все перепробовала. Его хоть на хлеб мажь, хоть с блинами -вот чувствуется вкус настоящего масла».

Шеф-повар Александр Позняк знает, как сделать блинчики не только вкусными, но и красивыми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Урок 3. Даже икра с блинами вкуснее!

А вот и наш звездный гость! Виталий Карпанов, популярный певец и телеведущий, фронтмен группы «Дрозды», продемонстрировал такое мастерство при выпечке блинов, что зрители ахнули. Он ловко выпекал блины на двух сковородках сразу, переворачивал их в воздухе, на лету и при этом на ходу сочинял смешные стихи про главное блюдо дня и развлекал веселыми историями:

- Я знаю успешных людей, которые едят блины с икрой красной, черной. Спрашиваю, зачем вам блины, если есть икра? «Без блинов не так вкусно», - говорят.

Виталий рассказал, что в его семье блины - почти повседневное блюдо, потому что их обожает сын.

- Гриша готов завтракать, полдничать, обедать исключительно блинами, - добавила супруга артиста Анна. - Поэтому готовлю их каждый день, и сын всегда принимает в этом процессе непосредственное участие.

Праздник удался на славу!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Урок 4. Блинная диета? Почему бы нет!

Самые смелые наши гости становятся участниками праздника. Две опытные хозяйки, Тамара и Ирина, вызываются посоревноваться в выпечке блинов. Исходный материал - все тот же замечательный полуфабрикат «Спадарыня». Отступления от рекомендованной рецептуры были у каждой, но блины все равно удались! Только там, где воды добавили побольше, они вышли тоньше и светлее, у другой хозяйки, сделавшей тесто погуще, - более плотные и румяные.

- Вот эти тонкие больше подойдут, чтобы начинить их чем-то вкусным, а потолще - для мачанки, - рассудил конкурсанток Александр Позняк и дал полезные советы: - Чтобы блины не рвались, надо добавить масло подсолнечное в тесто и яиц больше. А если вместо воды влить крутой кипяток, они получатся пористые, в дырочку, воздушные. Для мачанки тесто на блины надо замешивать более густое.

С чем блины вкуснее - с творогом, сметаной или джемом - каждый решал сам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У участниц конкурса свои интересные секреты рецептур.

- Я блины делаю из разной муки - ржаная, гречневая, обойная, - делится Тамара. - И когда жарю блин - кладу семечки, кунжут, мак. Меньше масла уходит, получается очень вкусно и полезно. Прямо блинная диета!

Урок 5. Оладьи с творогом - это не сырники!

О разнообразии блинов может много рассказать еще одна наша звездная гостья - Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов.

- Блины для меня - блюдо детства. Бабушка пекла блины толстые в русской печи, их мы ели со шкварками и сметаной, прямо со сковородки… А у мамы фирменные были тонкие налистники и те, что у нас в семье называли шешневые - блины с большим количеством яиц. Я и сама люблю готовить блины. Обычно это блюдо воскресного или субботнего завтрака. Готовить их наспех мне не очень нравится. Это должно быть с душой, в определенном настрое, какой бывает только в выходные.

Татьяна демонстрирует мастер-класс в приготовлении творожных оладий. Это необычайно вкусный и нежный переходный вариант между сырниками и блинами. Если в сырниках преобладает творог, то оладьи более мучные. Главный секрет успеха этого блюда - в правильном твороге. Рассыпчатый творог «Савушкин хуторок» - идеальный выбор.

Творожные оладьи от Татьяны Назарук.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В блюдах, где нужен творог, я всегда использую именно «Савушкин», - рассказывает Татьяна. - Для творожных пончиков во фритюре, например, всегда беру 15-процентный «Савушкин хуторок» - сочный, вкусный. Рассыпчатый больше нравится есть просто так с йогуртом, ягодами. А мягкий творожок «Нежный» для чизкейков использую вместо сливочного сыра. Получается очень нежная воздушная текстура.

За приготовлением оладий внимательно наблюдают десятки глаз. В этом рецепте важно все: творог надо протереть через сито, чтобы не было комочков, желтки и белки разделить и ввести в тесто отдельно, просеять муку… Результат того стоит!

- Вкус потрясающий! - восхищенно дегустирует оладьи Людмила. - Сегодня же попробую приготовить. Пока все свежо в памяти, иду в магазин за всеми ингредиентами!

От мужчин в конкурсе требовалось больше фантазии и воображения, а от женщин - мастерство в приготовлении блинов. Справились все!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Урок 6. Блины с припеком сытные, как с начинкой, а готовятся быстрее!

Мужчина, который умеет печь блины, - не редкость, как выяснилось в ходе моего мини-опроса у гостей нашей Масленицы.

- А что их готовить? - смеется молодой парень, представившийся Ваней. - Я видел, как мать готовит, и сам начал. Могу и тонкие блины испечь, и оладьи. Мука нужна хорошая, молоко, яйцо, соль, сахар, немного соды иногда добавляю.

Мы устроили состязание и для мужчин, в котором из блинов надо было за две минуты сделать и красиво подать роллы, используя разноплановый набор ингредиентов: готовые блины, сыр, яблоко, грудинка, творог, томатный соус. Очень творческий и веселый получился конкурс!

А ведь начинка для блинов действительно может быть разная - есть где разгуляться фантазии. Так же, как и в приготовлении блинов с припеком. Мастер-класс по приготовлению этого сытного и очень выгодного блюда дает Татьяна Назарук:

- Пока блин на сковородке прихватывается с одной стороны, присыпаем сверху тертый сыр (мы выбрали «Брест-Литовск классический» - он имеет особый тонкий сырный вкус и хорошо плавится), мелко порезанную ветчину. Это и есть припек, в качестве которого может использоваться и лук, и овощи, и яблоки - что угодно. Сверху чуть-чуть заливаем тестом и переворачиваем, дожаривая с другой стороны.

- Надо запомнить этот рецепт! - говорит женщина, которая пришла на нашу Масленицу одной из первых. - У меня много разных вариантов блинов. Но знаете, секрет у всех один: все продукты должны быть комнатной температуры. А потом, когда тесто замешали, надо дать ему отдохнуть, постоять хотя бы 10-20 минут.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Урок 7. Творожную начинку можно сделать сладкой без сахара

Наша Масленица собрала самых настоящих фанатов блинов! Кого ни спроси - всем есть что рассказать о своих блинных традициях.

- У меня любимая начинка в налистниках - творожная, - делится Алла. - Творог стараюсь более сухой выбирать. В основном «Савушкин» 9-процентный беру. Туда добавляю 1 - 2 грамма ванилина (перебарщивать не надо, будет горчить) и добавляю сгущенку. Получается и аромат, и сладость в меру, и нежно очень.

- В тесто для блинов я чуть-чуть разрыхлителя добавляю, они тогда пышнее, - рассказывает Нина Павловна, которая пришла на праздник с дочкой и зятем.- А в мясную начинку и яйцо отварное порубленное добавлю, и морковку пассерованную.

- Я тещины блины люблю! - говорит Александр. - Вообще блины - это продукт, которым не наешься, но получишь удовольствие. Каждый день их кушать не будешь, а по праздникам такое блюдо создает хорошее настроение и определенную положительную ауру в доме.

- Я блины редко пеку, времени нет, - признается его супруга. - Но очень их люблю, поэтому на Масленице, на гуляньях никогда от них не откажусь. Поэтому спасибо вам огромное за ваши блины - они безумно мне нравятся. Благодаря сегодняшнему дню я узнала, что есть чудесная блинная смесь «Спадарыня», что время экономит. Теперь буду такую покупать и чаще готовить блины дома.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Приятно видеть, что наша продукция пользуется спросом, - отмечает Сергей Кижук, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ОАО «Лидахлебопродукт». - Сегодня мы угощаем блинами, приготовленными из мучного полуфабриката премиального сегмента. Торговая марка «Спадарыня» разработана для людей, которые любят готовить дома и предпочитают исключительно вкусную и натуральную пищу. В этой линейке представлены полуфабрикаты для приготовления пиццы, блинчиков, оладий и овсяного печенья. При производстве нашей продукции использованы только натуральные ингредиенты.

После такого праздника можно и не сомневаться, что в этот вечер во многих семьях на ужин были блины. Особенно в тех, кому повезло выиграть в нашей лотерее продукты для их приготовления. И рецепты, которыми поделились профессионалы, такие, что хочется непременно их повторить. А что еще надо для хороших блинов? Разве что, как сказал один из гостей, душа и настроение.

Подарки от партнеров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ!

Топ-5 лайфхаков для удачных блинов от профессионалов и любителей

- Разбавьте тесто крутым кипятком - и получите пористые кружевные блины.

- Выбирайте хорошее молоко и не жалейте яиц - блины выйдут более золотистые.

- Блины получатся вкуснее, если все ингредиенты для них будут комнатной температуры, а готовое тесто немного отдохнет перед выпеканием.

- Взбитые белки сделают творожные оладьи более воздушными и приподнимут их. Но добавлять взбитую белковую массу надо частями, аккуратно перемешивая.

- Сделать блины сытнее поможет припек, который может быть и сырным, и мясным, и овощным.

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Творожные оладьи от Татьяны Назарук

Ингредиенты:

- 500 г творога «Савушкин хуторок» рассыпчатый 9%

- 120 г «Лидской муки» высшего сорта

- 6 яиц

- 2 ст. л. сахара, щепотка соли.

- Творог протираем через сито. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки смешиваем в миске с сахаром, творогом, мукой и солью. Хорошо перемешиваем до однородности.

- Белки взбиваем со щепоткой соли до пиков.

- Примерно треть белков добавляем в творожную смесь и аккуратно перемешиваем движениями снизу вверх. Затем добавляем оставшиеся белки и так же аккуратно перемешиваем.

- В сковороде на умеренном огне разогреваем растительное масло. Выпекаем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по паре минут на каждую сторону.

- Готовые оладьи подаем со сметаной и джемом.