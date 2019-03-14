В Смолевичах построят экспериментальный дом, чтобы переманить туда минчан

Дом собираются строить для тех, кто состоит в очереди на улучшение жилищных условий в Минске - а таких сегодня 198 тысяч человек. Главное новшество - записаться в очередь могут даже те, кто стоит в очереди в столице. О начале приема заявок обещают сообщить через государственные СМИ.

- Цена квадрата там будет ниже, чем в Минске, - рассказала зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на пресс-конференции, посвященной строительству жилья. - Если желающих наберется больше, чем предполагаемое количество квартир в доме, то предпочтение будет отдаваться тем, кто записался раньше.

В среднем в 2018 году квадратный метр жилья в Минске для нуждающихся в улучшении жилищных условий стоил 920 рублей. В регионах страны эта стоимость находится в среднем на уровне 700-800 рублей.

Однако процесс привлечения минчан в города-спутники движется медленно, проблема - в отсутствии инфраструктуры, из столицы в эти города перебираются неохотно.

На данный момент в Минске осталось всего два дома-долгостроя.

- В 2013 году в списке значилось 77 объектов, теперь в нем осталось только два дома, - рассказала Гонтарева. - Заказчик первого дома на Макаёнка, 5В - «Зомекс Инвестмент». Да конца марта заказчик планирует ввести его в эксплуатацию. Другой долгострой находится в районе улиц Быховской и Авакяна. Мингорисполком и администрация района прилагает усилия, чтобы понудить заказчика к завершению строительства.

Тем временем в Минске в год строится всего 1 - 2 дома с арендными квартирами:

- В прошлом году построено 8,7 тысячи кв. метров арендного жилья. В год строится один-два дома с арендными квартирами, - рассказала Гонтарева. - В этом году сдан в эксплуатацию один жилой дом в районе улицы Выготского площадью около 5 тысяч квадратов. Еще один такой объект на 19 тысяч квадратов строится в районе улиц Киреенко - Одоевского. Заказчиком выступает Завод эффективных промышленных конструкций, жить там будут сотрудники строительных организаций.