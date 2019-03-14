Куда сходить с ребенком в Минске на весенних каникулах, чтобы активно и интересно отдохнуть?

Школьные весенние каникулы - небольшая, но такая нужная детям, да и родителям, передышка перед последней в учебном году четвертью. Куда пойти с ребенком на весенних каникулах с 23 по 31 марта, чтобы хорошо и интересно отдохнуть? Мы предлагаем варианты, которые точно зацепят.

«Лимпопо» и «Силариус» - два центра для детей и тинейджеров под одной крышей

Скоро наступят такие долгожданные каникулы! Расслабиться можно будет всей семье. Детям отдыхать, гулять с друзьями, играть и при этом не думать о домашке, а их родителям на неделю забыть о тотальном контроле над уроками и дневниками. А чтобы это время прошло активно, полезно и весело, приходите в развлекательные центры «Лимпопо» и «Силариус», что расположились по ул. Бурдейного в микрорайоне Запад рядом со станцией метро «Кунцевщина».

В этих центрах занятия найдутся для каждого, независимо от возраста. Например, можно душевно посидеть в уютном кафе, поиграть на детской площадке с трехуровневым лабиринтом, который включает батут, пневмопушки, шариковый бассейн, скалолазную стенку, большую развивающую зону с более чем 20 стендами для самых маленьких. А можно потренироваться на игровых автоматах, их здесь более 50 (это гонки, стрелялки, аэрохоккей). Есть автоматы, на которых можно проверить свою силу и ловкость и даже разучить танцы. Если ваш ребенок по натуре боец, то ему подойдет арена лазерных боев, а потом можно с головой окунуться и в виртуальную реальность.

Множество развлечений, собранных в одном месте, позволит гостям центра насладиться всеми прелестями активного отдыха, получить заряд энергии и впечатлений на долгое время. А если вы пришли компанией, то профессиональные аниматоры помогут разобраться в любых тонкостях настольной игры, дойти до финала в квесте, а также проведут дискотеку или организуют поздравление робота-трансформера.

А если хотите отметить день рождения или другое семейное торжество, то в «Лимпопо» и «Силариусе» множество анимационных программ для ребят от 3 до 16 лет на выбор (проходят они в отдельном помещении), поздравление от ростовой куклы, дискотека с мыльными пузырями. В общем, вам не о чем беспокоиться! От вас только желание, остальное - работа профессионального и сплоченного коллектива.

Не пропустите:

Развлекательные центры «Лимпопо» и «Силариус» расположены по адресу: ул. Бурдейного, 6в (станция метро «Кунцевщина»).

Телефоны: +375 (44) 754-69-79, +375(29) 698-42-82.

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Балет о путешествии к мечте, дружбе и об огромном персике

Если ваш ребенок не видел еще детского балетного спектакля, то дни весенних школьных каникул - именно то время. А место мы подскажем: 27 и 28 марта Музыкальный театр приглашает на премьеру балета для детей «Джеймс и Персик-великан». Яркий, красочный спектакль по мотивам знаменитой сказки британского писателя Роальда Даля «Джеймс и гигантский персик» создала команда профессионалов, в числе которых композитор Екатерина Шиманович и молодой талантливый балетмейстер, лауреат Национальной театральной премии Сергей Микель. Это первое воплощение известного сюжета в хореографии.

Несколько слов о спектакле. В нем рассказывается о путешествии во времени, в котором главный герой - мальчик Джеймс и его друзья, преодолевая трудности, ищут себя, укрепляя дружбу, помогая и подставляя плечо друг другу. Джеймсу очень не повезло с тетушками Пикой и Плюхой, у которых он вынужден жить и которые его всячески третируют. Мальчику помогает таинственный Волшебник, который дает Джеймсу крокодильи языки, из которых и вырастает огромный персик, из-за них и приобрели небывалые размеры Дождевой Червяк, Мисс Паучиха, Зеленый Кузнечик, Божья Коровка, Светлячиха и другие насекомые.

И это еще не все. Джеймсу и его новым друзьям предстоит лететь над океаном, пережить массу приключений и найти выход из очень сложных ситуаций. Благодаря изобретательности и крепкой дружбе у них получится! Это балет о путешествии к своей мечте, настоящая сказка, идея которой заключается в показе разнообразия мира, открытости новому и неизведанному, о необъятности фантазии и глубине чувств.

Купить билеты:

27 марта в 11.00

28 марта в 11.00

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Запрыгнем в каникулы! Батутные арены FLASH PARK для активных-креативных и даже для будущего выпускного.

Засиделись дети за длинную четверть в школах на уроках, дома за уроками и гаджетами, а родители - в офисах. Весенние каникулы - время встряхнуться по-настоящему и попрыгать в удовольствие! Вот четыре причины прийти за развлечением, удовольствием и здоровьем в FLASH PARK.

Креативный день рождения и нестандартный выпускной вечер

FLASH PARK - прекрасное место для нестандартного проведения выпускного вечера. Выпускной на батутной арене точно запомнится на всю жизнь!

- Несколько часов веселья с доступом ко всем развлечениям парка.

- На выбор: анимационная программа с супергероем / квест.

- Отдельная комната для мероприятия.

- Вручение дипломов супергероям в необычной обстановке с акцентом на активный старт во взрослую жизнь!

Две батутные арены в двух торговых центрах.

FLASH PARK - крупнейший в Беларуси батутный центр предлагает не только прыжки на батутах, но и скалолазание, прохождение Ниндзя-парка (полосы препятствий), развлечения для малышей в виде лабиринтов, горок и бассейна с шариками. Сейчас работают два парка: в ТРЦ Arena City и ТЦ DiaMond City, Инструкторы не оставят без внимания ни одного посетителя и обучат базовым элементам на батутах, а администраторы не отпустят вас в плохом настроении.

Для семей и для компаний.

Команда Flash Park хочет, чтобы люди больше двигались и проводили время с близкими. Поэтому в одном месте собрали спортивные и экстремальные развлечения для детей и взрослых. У детей - акробатика, у мамы - фитнес, у папы - баскетбол. И все это на батутах!

Пришел один раз - остался на пару лет.

Сотрудники центра FLASH PARK говорят, что у них много постоянных клиентов, которые пришли однажды просто попробовать, а теперь постоянно ходят всей семьей и с друзьями для поднятия настроения и поддержания хорошей физической формы. FLASH PARK - эмоции живут здесь!

Приходите, звоните, пишите, все расскажем и все подскажем!

Flash Parkв ТРЦ DiaMond City, 3-й этаж, Щомыслицкий с/с, д. 32/4

+375-29-73-33-055

+375-29-60-33-055

Flash Park в ТРЦ Arena City, -2 этаж, пр. Победителей, 84

+375-29-66-77-841

+375-29-73-77-841

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А вот и блицобзор по культурным проектам, куда можно отправиться всей семьей

- Интерактивное выставочное пространство для всей семьи Future LIVE мы бы рекомендовали для семей с детьми от 3 до 10 - 11 лет. Малыши там зависают на 2 - 3 часа, и не факт, что вам не придется вернуться сюда еще раз. Это очень интересно и круто! Ищите FUTURE LIVE на втором этаже ТЦ Galleria Minsk. Билеты не дешевы, но, поверьте, впечатлений у детей будет масса. А компанией ходить выгоднее.

- Фестиваль гигантских китайских фонарей продлится в Ботаническом саду Минска до конца весенних школьных каникул. Это вечернее времяпрепровождение (вход c 19.00 до 22.30). Огромные разноцветные фигуры дракона, бегемота, жирафов, рыб, павлина, гориллы, грибов, экзотических растений, к которым гости сада идут через светящиеся арки - это настоящие шедевры из стальных каркасов, укрытых разноцветными тканями. 500 объектов в 25 масштабных световых композициях подсвечиваются изнутри. Билеты тоже не дешевы, но дети до 4 лет с родителями пройдут бесплатно.

- Если у вас ребенок тинейджер, которому не чуждо искусство, то предлагаем вам в выходной отправиться в Национальный художественный музей, где открылся Международный выставочный проект «Сальвадор Дали». В огромном зале представлены более 100 скульптур, выполненных в разных материалах, в том числе с использованием драгметаллов и камней, а также графика Дали. Билеты недешевы, но для такого проекта-года это норма. Бесплатно огромные, от 3 до 6 метров, скульптуры Дали можно увидеть и сделать селфи возле самого музея и на Зыбицкой.

- Для мам и девочек будет интересна выставка «Приглашение на бал». В экспозиции - бальные платья, аксессуары, наряды разных эпох для торжественных случаев из коллекции костюмов известного историка моды, ведущего телепрограммы «Модный приговор» Александра Васильева. Выставка открыта в Национальном историческом музее. Билеты в средней ценовой категории, дошколят пустят бесплатно.

- А рядом с историческим музеем, в Литературном музее Петруся Бровки, расположен он по ул. К. Маркса, 30 - выставка частной коллекции кукол, мишек и клоунов от Анны Страховой «Больше, чем игрушка». Представлены коллекционные куклы авторского и фабричного производства из Германии, Франции, Швейцарии, Испании и США 1960 - 2000-х гг., которые востребованы среди коллекционеров и любителей искусства по всему миру. Билеты стоят буквально несколько рублей, недорого можно заказать и экскурсию.

- «Каникулы в Дома Коласа» - интересный проект Литературно-мемориального музей Я. Коласа, который расположен по ул. Академическая, 5. Поучаствовать в проекте можно будет с 26 по 29 марта. Каждый день в программе разные мастер-классы: по изготовлению весенних открыток, букетиков из конфет, пахучего мыла, птичек из соломки, а также литературно-фольклорный праздник «Гуканне вясны». Стоимость участия невелика, но нужна предварительная запись по тел. (017) 284-17-02.