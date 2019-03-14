Председатель Брестского облисполкома: бренды Беларуси - порядок и хорошие дороги

- Да, не все, к сожалению, сделано, не все получается, но политика главы государства и правительства направлена на обеспечение устойчивой динамики развития страны, и это дает определенные результаты. Сегодня брендами Беларуси являются порядок, хорошие дороги, постоянно строящиеся объекты, жилье, инфраструктура. И это немалого стоит, - сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на брифинге, посвященном итогам развития области за прошлый год.

В 2018 году на Брестчину приехало 18 000 безвизовых туристов. На них удалось заработать около 1 миллиона долларов. Напомним, c 1 января 2018 года для иностранцев без виз стали доступны Брест и район, а также Жабинковский, Каменецкий, Пружанский районы Брестской области.

Причем, по словам председателя облисполкома, на Брестчину попадает почти треть всех туристов, которые приезжают в Беларусь. Больше - только в Минске.

Причем у нас иностранцев интересуют не только традиционные туристические места и достопримечательности, но и медицинские услуги. С помощью зарубежных гостей учреждения здравоохранения Брестской области заработали за год 58 миллионов рублей.

- Некоторые категории граждан говорят, что у нас медицина никакая, не могут оказывать услуги и так далее. Но если к нам едут иностранные граждане, это подтверждает то, что у нас есть хорошие направления в медицине, где мы можем оказывать достаточно квалифицированную, на европейском уровне, помощь. И это особенно касается диагностики, ну и других направлений, - прокомментировал цифру Анатолий Лис.