2019-03-14T14:13:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Председатель Брестского облисполкома: бренды Беларуси - порядок и хорошие дороги

Глава области рассказал, сколько мы заработали на безвизовых туристах
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Анатолий Лис рассказал, чем может гордиться Беларусь.Анатолий Лис рассказал, чем может гордиться Беларусь.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

- Да, не все, к сожалению, сделано, не все получается, но политика главы государства и правительства направлена на обеспечение устойчивой динамики развития страны, и это дает определенные результаты. Сегодня брендами Беларуси являются порядок, хорошие дороги, постоянно строящиеся объекты, жилье, инфраструктура. И это немалого стоит, - сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на брифинге, посвященном итогам развития области за прошлый год.

В 2018 году на Брестчину приехало 18 000 безвизовых туристов. На них удалось заработать около 1 миллиона долларов. Напомним, c 1 января 2018 года для иностранцев без виз стали доступны Брест и район, а также Жабинковский, Каменецкий, Пружанский районы Брестской области.

Причем, по словам председателя облисполкома, на Брестчину попадает почти треть всех туристов, которые приезжают в Беларусь. Больше - только в Минске.

Причем у нас иностранцев интересуют не только традиционные туристические места и достопримечательности, но и медицинские услуги. С помощью зарубежных гостей учреждения здравоохранения Брестской области заработали за год 58 миллионов рублей.

- Некоторые категории граждан говорят, что у нас медицина никакая, не могут оказывать услуги и так далее. Но если к нам едут иностранные граждане, это подтверждает то, что у нас есть хорошие направления в медицине, где мы можем оказывать достаточно квалифицированную, на европейском уровне, помощь. И это особенно касается диагностики, ну и других направлений, - прокомментировал цифру Анатолий Лис.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс: Французские женщины борются за право не только рожать детей и служить мужу
Что волнует французских женщин, кто выполняет домашние обязанности и как недорого отправиться в путешествие по Франции - чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канесс рассказал «Комсомолке»
Новости 24
Тима Белорусских выступит на Славянском базаре
Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на камеру
На улице в Минске нашли уран и другие радиоактивные вещества
Криминальный авторитет задержан в Беларуси по возвращению из Москвы
Губернатор Брестчины про аккумуляторный завод: будут нарушения - завод работать не будет
Офицер закрыл собой и спас солдата, уронившего боевую гранату
Лукашенко: Выборы должны пройти как праздник
В Барановичах спасли мужчину, которого по голову засыпало землей
В Минске муж и жена погибли на пожаре
Мечтал о красивой жизни: минчанин украл у жены 16 тыс. долларов
В Лиде непривитый ребенок, приехавший из Москвы, заболел корью
В Москву самолетом дешевле, чем автобусом: "Белавиа" объявила акцию
Лукашенко - Кочановой: Надо знать, чем живут люди
В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик
Лукашенко - Шейману: Экзамены сдаем все, в том числе и вы
Адвокаты Беларуси проведут бесплатные юридические консультации
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес сложную операцию