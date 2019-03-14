2019-03-14T14:52:04+03:00
Минск
КП Беларусь

На стадионе «Динамо» в Минске выступят «J-Морс», «Ляпис-98», «Каста» и Лобода

Эти исполнители станут хедлайнерами 11 мая на Bright Festival, который посвящен Европейским играм
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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11 мая на стадионе «Динамо» выступит поп-певица Светлана Лобода11 мая на стадионе «Динамо» выступит поп-певица Светлана ЛободаФото: Екатерина АФАНАСЬЕВА
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Организаторы праздника хранили интригу - уже и билеты начали продавать, а кто участвует в концерте, не было ясно. И вот в четверг объявили, что белорусским группам «J-Морс», «Ляпис-98» составят компанию хип-хоп-группа «Каста» и поп-певица Светлана Лобода.

- В этот день в нашу страну прибудет «Пламя мира», что можно считать стартом Европейских игр. Ожидаем, что развлекательная программа позволит собрать полную арену и протестировать стадион «Динамо» - готов ли он принять Игры? - сказал замдиректора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

«Ляпис-98» стали участниками Bright Festival, который посвящен Европейским играм Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Ляпис-98» стали участниками Bright Festival, который посвящен Европейским играмФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Оказалось, что будет еще один гость, имя которого организаторы все еще держат в секрете. Стало известно, что на фестиваль продано уже 3100 билетов по 25 рублей. Эта цена сохранится до 20 марта, так что желающим приобрести билеты по специальной цене стоит поторопиться. Всего планируется продать около 20 000 билетов, и это первое столь масштабное культурное мероприятие на реконструированном стадионе.

Хип-хоп-группа «Каста» выступит на Bright Festival. Фото: личный архив

Хип-хоп-группа «Каста» выступит на Bright Festival. Фото: личный архив

Впрочем, фестиваль - это не только музыка, но и спортивный праздник со множеством интерактивных площадок федераций по видам спорта и молодежных организаций БГУ, где можно будет посоревноваться, пообщаться со звездами белорусского спорта, а также перекусить на фудкорте. Фестиваль стартует со стороны улицы Кирова 11 мая в 15.00, а музыкальная часть начнется в 18.00 уже в чаше стадиона «Динамо».

Белорусская группа «J-Морс» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская группа «J-Морс»Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Ожидается множество гостей из-за границы, прежде всего соседних стран - России, Украины, Польши и Прибалтики. На этот период визой в Беларусь будет служить билет на соревнования Европейских игр. Для тех, кто путешествует на своем транспорте, на время Европейских игр отменяется плата за пользование платными дорогами Беларуси, чтобы максимально облегчить пребывание гостей в нашей стране. Уже сейчас точно известно, что Европейские игры будут транслироваться по телевидению в 117 странах мира, а к июню ожидают еще больше - до 160 стран.

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