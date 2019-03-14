Массаж в Минске: лечим позвоночник и расслабляем мышцы

Что предлагают в медицинских центрах?

Массаж - один из способов комплексного лечения различных патологий. В медицинских учреждениях делают массаж рук, ног, головы, тела в целом… Какие виды массажа пользуются популярностью сегодня, когда многие ведут сидячий образ жизни?

Массаж области позвоночника - процедура, за которой нередко обращаются к врачам. Объяснить это просто: именно позвоночник испытывает основные нагрузки. Причиной этому и долгое сидение за компьютером (порой в неправильном положении), поднятие тяжестей, у женщин обувь на каблуках, даже стресс может привести к проблемам со спиной. Массаж позвоночника помогает снять усталость, укрепить мышечный корсет, повысить эластичность мышц, улучшить лимфоток и облегчить боль в позвоночнике. Кому нужно делать? Тем, кто испытывает постоянные боли в позвоночнике, мышечные спазмы и стрессы.

Сидячий образ жизни плохо сказывается и на шейном отделе. При проблемах с шеей доктор часто прописывает массаж воротниковой зоны. Медики говорят, что даже один сеанс массажа в некоторых случаях может избавить от боли. Хотя, конечно, чтобы достичь гарантированного результата, понадобится курс массажа. После нескольких сеансов мышцы расслабляются, проходит чувство напряжения и усталости, а из-за улучшения кровоснабжения может перестать болеть голова, улучшается сон и общее самочувствие.

Массаж грудной клетки обычно делают при лечении дыхательной и опорно-двигательной систем. Рекомендуют при бронхите и пневмонии. После курса массажа разжижается мокрота, лучше отходит слизь, снижается воспалительный процесс, восстанавливается дыхание и проходит кашель.

Проблемы с поясницей - явление нередкое. Объясняется это тем, что нагрузка на этот отдел практически никогда не уменьшается. Даже во время сна. Массаж пояснично-крестцовой области делают не только для лечения, но и для профилактики проблем с поясницей: протрузий и межпозвоночных грыж. Массаж помогает при защемлении нерва и смещении позвонков.

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Что предлагают в spa-салонах?

Один из способов успокоения напряжения в мышцах или релаксации - массаж по горячему маслу. Масло нагревается до комфортной температуры. Массаж выполняется с натуральными ароматическими маслами, благодаря чему положительно влияет на кожу: масло питает, тонизирует, увлажняет и обладает успокаивающим действием. Полная релаксация во время сеанса, положительные эмоции и восстановление после массажа обеспечены.

При массаже соляными мешочками глубокий прогрев происходит благодаря воздействию маленьких тканых мешочков, внутри которых находится соль. При нагревании они оказывают успокаивающее действие. Эффект после такого массажа впечатляющий: нормализуется обмен веществ, расслабляются мышцы, повышается энергетический баланс, улучшается состояние кожи.

Для снятия переутомления - физического и психологического - делают и массаж полудрагоценными сферами. После этой процедуры повышается эластичность и упругость кожи, активизируется циркуляция крови и лимфы. Массаж полудрагоценными сферами - это не просто прогревание тела, а целый ритуал оздоровления.

Силовой массаж, или еще его называют стимулирующий - еще один из способов оздоровления организма. Массаж выполняется с использованием натурального масла. Процедура предназначена для глубокой работы с мышцами и подкожно-жировой клетчаткой. Несмотря на сильное воздействие, массаж совершенно безболезненный. Процедура помогает сделать суставы крепче, ускорить и стабилизировать деятельность сердечной мышцы, тонизировать нервную систему. Силовой массаж будет полезен и после серьезных физических нагрузок. Один из плюсов силового массажа - уменьшение уровня травматичности.

Главная цель лимфодренажного массажа - вывести из организма токсины и лишнюю жидкость. Технологию разработали еще в прошлом веке и изначально применяли для снятия отеков в послеоперационный период. Сейчас такой метод применяют в косметологии. Видимые изменения появляются достаточно быстро. Лимфодренажный массаж рекомендуют для избавления от избыточных жировых отложений, уменьшения отеков, устранения синяков и мешков под глазами, уменьшения морщин.

Фото: pixabay.com

Релаксирующий массаж - это одновременное воздействие на суставы и мышцы, а также головной мозг. Это процедура для снятия напряжения - физического или психологического. Происходит полное расслабление клеток мозга и мышц. Релакс-массаж показан при стрессе, бессоннице, частых простудах, хронической усталости, повышенном напряжении в мышцах. Будет кстати релакс-массаж для тех, кто хочет восстановить работоспособность.

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