Английские клубы штурмуют Лигу чемпионов

В среду мы узнали имена последних участников ¼ финала: «Барселона» дома без значительных проблем обыграла «Лион» (5:1), «Ливерпуль» в гостях одолел «Баварию» (3:1). Попади «Реал» и «Атлетико» в следующий раунд, Испания в седьмой сезон подряд имела бы три представителя на стадии четвертьфинала. Сейчас же в следующий раунд вышли сразу четыре английских клуба: кроме «Ливерпуля» еще «Тоттенхэм» и две команды из Манчестера - «Сити» и «Юнайтед». В последний раз такое было 10 лет назад: вместо «шпор» и «Сити» были «Арсенал» и «Челси». Причем эти же команды добрались до этой стадии и годом ранее. Правда, титул в те сезоны английский клуб выиграл лишь однажды: в 2008-м «Челси» обыграл «Юнайтед». МЮ добрался до финала и годом позже, но вновь уступил - «Барселоне».

Как будет сейчас? У букмекеров тройка фаворитов выглядит так: «Сити» (коэффициент 3.25) , «Барселона» (4.33), «Ювентус» (4.50).

Если не будет форс-мажора, в четвертьфиналах мы увидим не только борьбу команд и философий, но и личностей. Последние матчи показали, что Роналду и Месси в отличной форме, у «Ливерпуля» в порядке тройка нападения Салах - Фирмино - Мане, у «Сити» роль первой скрипки исполняет Агуэро, но и вся команда впечатляет («Шальке» обыграли с общим счетом 10:2).

Два года назад «Барселона» немыслимо отыгралась дома (6:1) после поражения в Париже от ПСЖ (0:4). Год спустя она после победы дома (4:1) сенсационно проиграла «Роме» (0:3). Казалось, после таких хитросплетений что-то подобное мы в ближайшее время не увидим. Но игры 1/8 финала этого сезона запомнятся очередными камбэками. Все тот же ПСЖ умудрился не выйти в следующий раунд после победы над «Юнайтед» в гостях (2:0). Дома при игровом преимуществе парижане скрутились 1:3. Так манкунианцы стали первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела отыграться и квалифицироваться в следующий раунд плей-офф после поражения дома со счетом 0:2. Молодой «Аякс» после поражения дома (1:2) наказал в гостях «Реал» (4:1). Но, пожалуй, самое ценное возвращение у «Ювентуса», ведь «Атлетико» в отличие от того же ПСЖ превосходное играет в обороне, три пропущенных мяча для них - редкое явление.

Жеребьевка четвертьфиналов в пятницу в 14:00.