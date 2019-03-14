«По первому требованию рекламодатель обязан отключить от рассылки»

Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) напомнило о правах белорусов, которые делают покупки в интернете.

МАРТ с сожалением сообщает: в последнее время все больше появляется жалоб на покупку товаров в интернете. И предупреждает, что торговля через соцсети запрещена. Интернет-магазин может рекламироваться в соцсетях, но в них должна стоять гиперссылка на сам магазин.

- В соцсетях, как правило, продают (товары. - Ред.) не интернет-магазины, а физлица, которые без госрегистрации такую деятельность осуществлять не могут, - рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик. И напоминает: при покупке вещей у физлица Закон о защите прав потребителей не действует.

По словам Гаврильчик, распространение рекламы через мобильную связь и электронную почту допускается только с согласия абонента или адресата.

- Когда рекламодатель говорит, что не может отключить конкретного потребителя от рассылки рекламы, это неправда. По первому требованию потребителя рекламодатель или рекламораспространитель обязаны отключить его от рассылки. Причем законодательство не говорит, в какой форме должно быть высказано такое требование. Это означает, что достаточно телефонного звонка.

Председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша напоминает: нельзя никому сообщать свой пин-код и доверять свою банковскую карточку.

- Несколько лет назад накануне 8 Марта учащиеся одного из классов получили такое сообщение по почте: «Пришлите фотографию маминой банковской карточки, и ей будет направлен подарок». Правда, дети, посоветовавшись с учителями, очень правильно оценили вот такое предложение, - говорит Анна Суша. - Людям поступают еще звонки от неизвестных лиц, которые представляются банковскими служащими, с предложениями сообщить свои банковские данные, поскольку произошел сбой в банковской системе и им хотелось бы проверить, сохранен ли ваш вклад.