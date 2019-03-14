Ремонт в четырехкомнатной квартире: сто точек освещения и розовая стена для рисунков

Сегодня мы в гостях в семье начальников: Людмила возглавляет отдел в логистической компании, ее супруг Алексей работает в снабжении. Пара и их двое детей, Арсений и Ася, недавно переехали в просторную четырехкомнатную квартиру в новостройке недалеко от Комсомольского озера в Минске.

- Я понимала, что нам не хватит знаний все идеально продумать, поэтому пригласила дизайнера. Ее главная задача состояла в том, чтобы совместить красоту и функциональность. И чтобы грязи не было видно, - улыбается Людмила.

Кухню и гостиную не стали разделять стеной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кухня совмещена с гостиной

Квартиру супруги купили без свободной планировки, поэтому некоторые стены пришлось подвинуть. Так появились небольшая гардеробная и две кладовые.

- В одной спрятана стиральная машина, в другой мы сделали полки для хранения бытовой химии. Двери в кладовых сливаются со стеной и не заметны невооруженным глазом. За счет такого решения создается впечатление, что дома всегда порядок, - рассказывает хозяйка.

В кухне нет внешних ручек, вся техника встроенная.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По такому же принципу была спроектирована и кухня. Весь гарнитур выполнен без внешних ручек - визуально кухня смотрится как единое полотно. Эффект легкости придает и цвет мебели - белый и бледно-розовый. Кухня совмещена с гостиной.

- Мы не хотели, чтобы, находясь в гостиной, создавалось впечатление, что сидишь на кухне. Поэтому вся техника встроенная: и холодильник, и микроволновая печь, и духовой шкаф, - добавляет хозяйка.

В кухне установлен новомодный девайс - диспоузер (измельчитель пищевых отходов). Это устройство измельчает, например, кожуру картофеля, моркови и сливает ее в канализацию. Таким образом, в урну на кухне попадает только сухой мусор.

В прихожей - синий шкаф с дверцами-жалюзи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стене паркетная доска

Гостиная выдержана в минималистическом стиле. Из мебели - модный диван польского производства. Людмила признается, что он мягкий, уютный, со спальным местом и легко чистится. Стоит, правда, недешево - $2480. Вся мебель в квартире сделана под заказ у белорусских предпринимателей.

Одна стена в гостиной украшена финской паркетной доской (такое же покрытие и на полу), а сбоку сделана подсветка. На второй - фирменные обои с рисунком, будто вышитым нитками вручную.

В детской дочки двухъярусная кровать, чтобы могли ночевать подружки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На магнитной доске можно рисовать маркерами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Еще одна причина, по которой мы обратились к дизайнеру, это желание поэкспериментировать с освещением. Я люблю много света - в квартире больше сотни точек освещения. Подсвечены стены в детских, спальне, ванной - пол, на стенах коридора тоже есть подсветка, чтобы дети ночью не боялись ходить в туалет. Еще у нас есть волшебный выключатель в прихожей - называется мастер-офф. Одним нажатием мы отключаем всю технику в квартире, кроме холодильника. Это очень удобно, - рассказывает Людмила.

Сын увлекается футболом, поэтому в его комнате на стене художник изобразил фигуру футболиста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На розовой стене можно рисовать маркером

К дизайну в детских комнатах подошли с особым трепетом. Арсений увлекается футболом, поэтому в его комнате на стене художник изобразил фигуру футболиста. Подоконники превратились в письменные столы - такой прием позволяет экономить место в небольших комнатах.

Стена в спальне декорирована по принципу Инь и Ян.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дочка Ася очень любит рисовать. Чтобы она не расписывала обои, одну из стен в ее комнате отделали магнитной доской. Доску сделали в тон обоев, чтобы черное полотно не выбивалось из общей концепции комнаты. На ней можно рисовать маркерами. Ася также попросила двухъярусную кровать, чтобы у нее могли оставаться ночевать подружки, - говорит хозяйка.

В квартире по проекту два санузла: небольшой туалет рядом с прихожей и просторная ванная комната в глубине квартиры.

Над умывальником - два крана, чтобы дети вместе умывались.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ванной подсвечены ниши и пол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне очень нравится, что в ванной зеркало, которое не запотевает от влаги, а умывальник с двумя кранами - это очень удобно, когда в доме двое детей, - добавляет Людмила.

Светильник-ананас в детской дочки Аси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Шкаф в прихожей - $1800

Диван - $2480

Плитка в квартире (Испания) - $2000

Мебель в детской сына - $1200

Мебель в детской дочки - $1500

Магнитная доска - $500

Диспоузер (измельчитель отходов) - $460

Шкаф и тумбочки в спальне - $360

Рисунок на стене в детской сына - $100