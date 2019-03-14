2019-03-14T22:11:54+03:00
Минск
КП Беларусь

Строить круглогодичный лыжный манеж у Дворца Независимости начнут не раньше, чем через полгода

В Национальном олимпийском комитете ранее сообщали, что стройка начнется уже этим летом
Геннадий МОЖЕЙКО
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«Лыжный стадион» в Хельсинки. Примерно такой ходят построить за новым зданием Верховного суда на улице Орловской.«Лыжный стадион» в Хельсинки. Примерно такой ходят построить за новым зданием Верховного суда на улице Орловской.
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Недавно «Комсомолка» рассказывала о планах построить в Беларуси сразу два круглогодичных лыжных комплекса. В «Раубичах» планируют построить подземную «трубу-холодильник» длиной в километр. В Минске – напротив Дворца Независимости, за новым зданием Верховного суда – лыжный манеж, внутри которого будет километровая лыжная трасса. Мощные кондиционеры будут поддерживать внутри манежа температуру в -4 градуса, поэтому кататься на лыжах можно будет даже летом. Заказчик лыжного манежа – Национальный олимпийский комитет. Его пресс-секретарь Виктория Меннанова в интервью «Комсомолке» заявила, что начало строительства запланировано на июль этого года. Сегодня «Комсомолка» выяснила: строительство начнется не раньше, чем через год-полтора.

- Ведутся проектные работы, эта площадка была выделена главной государства, инвестор - Компания «Интехнострой», - рассказала «КП» зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Как мы писали ранее, строительство лыжного манежа инвестору «дали в нагрузку». За это компании выделили сразу три участка в Минске под коммерческое строительство жилья:

- Они будут строить жилье на Ваупшасова, в квартале улиц Железнодорожной-Грушевской и на Слесарной, рассказала Ирина Гонтарева.

На выделенном участке на Ваупшасова сейчас находится пустырь автостоянка. На участке на Железнодорожной - завод «Сантехдеталь», который инвестору предстоит снести. Участок на Слесарной – это территория Минского инструментального завода, который находится за сквером Симона Боливара.

- Вся земельно-кадастровая документация инвестору уже выдана, - рассказала «Комсомолке» Ирина Гонтарева. - На сегодня инвестор занят реализацией имущественных прав тех граждан и юридических, которых нужно отселить, а здания снести. Поэтому проектные работы лыжного манежа продлятся год-полтора минимум.

Компания «Интехнострой» создана в 2003 году и занимается строительством жилых домов. Среди построенных объектов – жилой комплекс на Олешева, панельки в Чижовке, Домбровке, Сухарево, Каменной горке.

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