2019-03-15T12:43:53+03:00
Политика
КП Беларусь

В МИД Беларуси Бабича назвали «подающим надежды бухгалтером» и «счетоводом»

Белорусские дипломаты резко отреагировали на свежие высказывания посла РФ
Ирина АВИДОВА
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МИД Беларуси ответил российскому послу.МИД Беларуси ответил российскому послу.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Напомним, Михаил Бабич 14 марта в интервью РИА «Новости» прокомментировал претензии Беларуси. В том числе призвал Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками (подробнее). 15 марта пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что ему не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Его слова приводит сайт МИД:

- Благо все они (интервью, - ред.) схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется. Поэтому, не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера, - говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси. - Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии».

На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла.

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