«Я не хотел конфликта». Драка из-за бэушных трусов обернулась для хозяина секонд-хенда тремя годами колонии

Осенью прошлого года в бобруйском секонд-хенде произошел вроде бы не слишком примечательный случай - покупательница попыталась украсть трусы, которые стоили около трех рублей. Продавец попытался вернуть товар, возник конфликт, который закончился потасовкой и легкими травмами. А дальше - медэкспертизы, взаимные обвинения и встречи в суде, которые закончились тем, что хозяин магазина по приговору суда отправится в колонию, а девушка, которая взяла трусы, выплатила около 50 рублей штрафа и получит 1000 рублей в качестве моральной компенсации. И сейчас поразительное «дело о трусах» обсуждает почти вся страна…

«С ее слов, Николай требовал заплатить ему 200 долларов»

Бобруйчанин Николай Нарожный открыл свой бизнес по продаже б/у одежды в сентябре прошлого года, до этого он торговал окнами. Небольшой магазин работал на центральной улице в Бобруйске недалеко от рынка - здесь всегда много людей, торговля шла неплохо.

Магазин закрыли в начале мартаФото: Святослав ЗОРКИЙ

27 сентября камера видеонаблюдения магазина зафиксировала, что одна из посетительниц унесла из секонда трусы, не заплатив за них. Тогда Николай оставил этот эпизод без внимания. Правда, рассмотрел на записи девушку, запомнил ее и решил, что больше она в его магазин не придет. А 9 октября та самая девушка все же пришла в магазин и, по словам Николая, снова украла пару трусов. Правда, на этот раз камера видеонаблюдения по техническим причинам была отключена и доказать факт кражи у предпринимателя не получилось. Но то, что произошло в тот день, стало причиной судебного разбирательства, но уже в отношении Николая.

- Я закрыл магазин, чтобы вызвать милицию, но она стала убегать, я встал на пути, преградил ей дорогу… Тогда она стала царапать мне лицо, ударила по левой стороне груди, затем в область паха. Завязался конфликт, и, соответственно, ей несколько раз и от меня досталось. В ходе конфликта она схватила металлическую трубу и несколько раз ударила меня в область головы, но я закрылся правой рукой. От такой наглости с ее стороны в ходе конфликта я со злости разбил ей телефон, - описывал произошедшее в своем блоге Николай.

Мама Николая переживает и за сына, и за пятилетнюю внучку, которая каждый день спрашивает, где папаФото: Святослав ЗОРКИЙ

О деталях того происшествия рассказывает мама Николая Нина Анатольевна. Мы разговариваем в коридоре суда. В последние месяцы женщина вместе с невесткой ходит сюда регулярно.

- Труба (речь идет о трубе кронштейнов для одежды, которые стояли в магазине. - Ред.) была и у него, и у нее в руках. Они оба получили легкие повреждения. У него был ушиб ребра, плеча и паха. Мы писали заявление на эту покупательницу на этапе следствия, но потерпевшей посчитали ее. По показаниям этой девушки, Николай вымогал у нее 200 долларов. Но, кроме ее слов, больше это ничем не подтверждается! Конфликт в магазине закончился после того, как девушка показала Николаю свой расчетный листок - он увидел ее фамилию, место работы и отпустил.

Своя версия тех событий есть и у потерпевшей. В суд 29-летняя бобруйчанка Алина пришла вместе с мамой. Девушка категорически отказывается от фотографий, да и вдаваться в подробности произошедшего не хочет. В диалог вступает ее мама Светлана Витальевна.

- Он просто напал на нее! Избил, рот разрывал, телефон разбил. Милицию вызвала Алина. Она выбежала из магазина, стала просить у прохожих позвонить - телефон дал только пятый или шестой прохожий. Он же трубой бил ее по ногам! - эмоционально рассказывает женщина. - У моего ребенка были перебиты ноги, плечо и палец поврежден, он снимал с нее золотое кольцо, хотел обогатиться. Потом были разные оскорбления, он писал в интернете, что она в этот магазин чуть ли не всю жизнь ходила красть - это же неправда!

Процесс длился три месяцаФото: Святослав ЗОРКИЙ

После происшествия Алина заявляла, что Николай хотел ее изнасиловать, но потом от своих слов отказалась.

- Она спрятала в карман штанов кошелек, а он к ней лез, хотел деньги забрать. На тот момент она не могла понимать, что он от нее хочет - расценила это как попытку изнасилования, - говорит мама Алины.

Девушка раньше рассказывала журналистам, что после того, как история получила огласку, у нее распалась семья. Сейчас мама Алины говорит, что это неправда:

- У них все замечательно, они любят друг друга и живут вместе. Сейчас все хорошо.

«Никто от нас не отвернулся, мнения о Николае никто не поменял»

Наутро после драки Николая поместили в изолятор временного содержания. Отпустили через несколько дней, когда родные внесли за него 5 тысяч рублей залога. Мужчина разместил в интернете видео с камер наблюдения, снятое в сентябре, где заметно, как девушка кладет в карман белые трусы. Засветились в ролике фотографии Алины и ее сына, которые были вмонтированы в видео. За три месяца ролик набрал больше 50 тысяч просмотров. Девушка подала гражданский иск о защите чести и достоинства. Она просила выплатить ей 2,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал мужчину виновным, но изменил сумму иска - Николай должен был тогда выплатить Алине 100 рублей морального ущерба и опубликовать опровержение своих слов. Но обвиняемый обжаловал это решение.

В последнем слове обвиняемый просил прощения у потерпевшей и просил суд дать ему возможность воспитывать дочьФото: Алеся ДОБЫШ

Кражу трусов Алина не отрицала - ее признали виновной в мелком хищении из магазина Николая, которое зафиксировали камеры в сентябре прошлого года. Девушка в итоге выплатила около 50 рублей штрафа.

Но на этом история не закончилось. Николая обвинили в вымогательстве с применением насилия, уголовное дело в суде начали слушать 11 января - в первый же день слушаний его взяли под стражу. Этому обрадовалась потерпевшая, девушка утверждает, что Николай организовал в интернете травлю и что те видеозаписи, которые мужчина выложил в интернет, ее сильно травмируют.

- Если бы этот человек так не поступил, все бы прекратилось сразу. Пусть бы он по-человечески попросил прощения, а не начал видео в интернет выкладывать, в том числе с фотографиями моего ребенка. Если бы он извинился, я бы простила, и ничего этого бы не было, забрала заявление из милиции, и все, - говорит Алина.

В суде стороны встречались больше 10 раз. Николай свою вину не признавал, говорил, что вымогательства не совершал.

Перед оглашением приговора по делу родные обвиняемого и потерпевшая с мамой стоят поодаль, но все равно не сдерживаются от резких замечаний в адрес друг друга, атмосфера накалена.

- На нашу жизнь это все очень повлияло, - вздыхает мама обвиняемого. - Магазин закрыт с 1 марта, потому что Елена, жена Николая, не может одна заниматься бизнесом, у нее другая работа. Коля приносил деньги в семью, теперь их нет. Внучка каждый день спрашивает, где папочка, поделки всегда подписывает «Папе», очень скучает. Ей 5 лет, мы стараемся все это завуалировать, чтобы не травмировать ее и себя. Стараемся держаться, но, естественно, переживаем - это потеря нервов, здоровья. Седые волосы, бессонные ночи… Зато она - героиня (кивает на потерпевшую). У меня внутри все клокочет, руки дрожат. Радует, что нас очень поддерживают и друзья, и знакомые, все интересуются, желают хорошего исхода. Никто не отвернулся, наоборот как-то сплотились - мнение о нем не поменялось.

Магазин проработал всего четыре месяцаФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я не хотел конфликта, прошу дать возможность воспитывать пятилетнюю дочку»

Накануне оглашения приговора потерпевшая просила суд, чтобы Николаю дали максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы. Прокурор в прениях настаивала на 4 годах лишения свободы.

Приговор назначили на вечер 13 марта. Утром того же дня Николай выступил с последним словом. Мужчина выглядит растерянным и расстроенным, смотрит из клетки на свою маму и жену, подбирает слова:

- Я не хотел конфликта… Я бы хотел иметь возможность остаться со своей семьей, работать и воспитывать пятилетнюю дочку, приносить пользу обществу. Я раскаиваюсь, такое впредь не повторится. Я очень надеюсь на ваше снисхождение и внимание.

Суд приговорил Николая к 3 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Это минимальное наказание по статье «Вымогательство». Кроме того, Николай должен будет выплатить потерпевшей 1000 рублей морального ущерба.

- Сынок, успокойся. Я тебя люблю! Ты ни в чем не виноват! - крикнула Николаю, выходя из зала, его мама Нина Анатольевна.

Адвокат мужчины рассказала, что приговор они обязательно будут обжаловать.

- Правильно, может, больше дадут! - выпалила мать потерпевшей. Но позже женщина сказала журналистам, что приговором они с дочерью довольны:

- Суд справедливо поступил! Столько он и заслужил.

Суд приговорил Николая Нарожного к трем годам колонии усиленного режимаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.