2019-03-15T15:50:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Каждый второй - учитель и каждый пятый - медработник. Где и кем работают пенсионеры?

Немолодых работников все больше – мы поинтересовались у эксперта, как стране с этим жить
Таисия САВИНА
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Меньше всего пожилых работников в IT-сфереМеньше всего пожилых работников в IT-сфереФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Серьезный вызов сегодня - старение кадров. По данным опроса, в 2018 году в среднем 16% работников достигли пенсионного возраста. В организациях системы образования, сфере операций с недвижимостью (это, например, риелторы) удельный вес таких работников значительно выше. Замещение возрастных кадров новыми подготовленными специалистами может стать проблемой для многих нанимателей уже завтра, - рассказала belta.by начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Светлана Леончик.

Судя по исследованиям, половина работников сферы образования - пенсионеры! Точнее, 45,6%. Каждый третий работник компаний, которые совершают сделки с недвижимостью (например, аудиторы), также пенсионер. Меньше всего пожилых работников в IT-сфере - 6,4%, а также в сфере страхования и финансов - 2,9%.

- У проблемы старения кадров две стороны, - обращает внимание HR-эксперт Валерий Кичкаев. - С одной, ученые говорят, несмотря на не лучшие физиологические кондиции, «старики» способны обучаться быстрее молодежи. Жизненный опыт, соединяясь с новыми знаниями, дает потрясающий синергетический эффект. Важно правильно подойти к процессу обучения. С другой стороны, все не так просто. Почему, например, в IT-сфере так много молодежи? Кто-то скажет, эта сфера перспективна, вот туда и стремятся. Но она развивается уже 20 лет, - где те, кому за сорок, почему отрасль не стареет? Многие программисты говорят, что мозг разработчика «изнашивается» к сорока годам из-за постоянного напряжения, сложно функционировать в прежнем режиме.

- Почему пенсионеры идут в учителя, соцработники?

- Из-за невысоких зарплат среди учителей и врачей такое большое количество пенсионеров, которые работают не от хорошей жизни, а молодежь туда просто не идет. Среди HR-ов очень много выпускников педуниверситета, и они не скрывают, почему не идут в школу. А выпускники медуниверситетов часто просто уезжают из страны.

- Можно ли обернуть старение кадров на благо?

- В последнее годы активно обсуждается концепция разнообразия, очень популярная на Западе. Ученые, консультанты, всевозможные эксперты пришли к выводу, что разные люди в компании (по национальности, полу, расе, возрасту и так далее) дают на выходе большую эффективность, чем если бы, например, работала одна молодежь или только мужчины, - подытожил эксперт.

Где работает больше всего пенсионеров? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Где работает больше всего пенсионеров?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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