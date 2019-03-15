«Суженого до свадьбы мне видеть нельзя»: мужчина перечислил «невесте»-аферистке, которую ни разу не видел, $30 тысяч

История 40-летнего Александра (имя изменено. - Ред.) из Столинского района поначалу кажется банальной. Познакомился с девушкой, стали общаться, дружба постепенно переросла во влюбленность, дальше появились совместные планы, мысли о свадьбе. Вот только за четыре года общения Александр свою возлюбленную вживую так и не увидел - лишь на фотографиях, которые она ему присылала. Мужчину это не смущало - многие люди в соцсетях годами общаются без личных встреч. Примерно 30 тысяч долларов мужчина перечислил ей якобы на дорогое лечение и только потом узнал, что его водили за нос. Дело дошло до суда, но за решеткой оказалась не Юля, а ее мама - следствие считает, что именно она писала эсэмэски и просила деньги от имени своей дочери.

Потерпевшему было неприятно вспоминать о том, что с ним произошлоФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Экстрасенс ей сказала, что суженого до свадьбы видеть нельзя»

В деталях истории Пинский районный суд начал разбираться 21 февраля. В коридоре у зала суда до начала процесса знакомимся с Александром - мужчина взволнован и возмущен.

- Как я ее нашел? Увидел объявление в газете, что девушка хочет снять квартиру. Позвонил, познакомились. На протяжении четырех лет, даже больше, каждый день мы общались по телефону. А не встречались, потому что девушка не хотела. Она рассказывала, что ее сглазили, и она обратилась то ли к гадалке, то ли к экстрасенсу. И та ей сказала, что суженого до свадьбы видеть нельзя, потому что будет большая беда и несчастье. Поэтому мы только обменивались фотографиями. А потом у нее якобы начались проблемы с сердцем, понадобилось дорогостоящее лечение в Германии. Позже возникла идея построить для будущей семьи квартиру, потому что она якобы стояла на очереди и могла по льготной стоимости купить жилье. И сглаз должен был вот-вот быть снят. Но позже она уехала в Россию к отцу на заработки - то есть все время что-то препятствовало нашим планам…

Обвиняемая попросила провести суд в закрытом режимеФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Телефонные разговоры Александр не записывал, потому что не предполагал, что так получится. Из того, что сохранилось - только смс-сообщения.

- Сейчас все выглядит так, будто это ее мама выдавала себя за молодую девушку. Сама Юля говорит, что не общалась со мной.Телефонные разговоры Александр не записывал, потому что не предполагал, что так получится. Из того, что сохранилось - только смс-сообщения.

Кроме Александра и его адвоката в суд по этому делу пришли еще две женщины: мама и сестра обвиняемой. Они громко переговариваются, недовольны тем, что «журналисты все неправильно написали», но рассказать, как же все было на самом деле с их точки зрения, отказываются.

Фиктивная невеста выманила у жениха около 30 тысяч долларовФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В клетке в зале суда - 47-летняя Инна Ф. Она сидит, склонив голову, старается отвернуться от камеры. Живет она в деревне Пинского района. Женщина просит суд слушать дело в закрытом режиме - в этом с ней соглашается и потерпевший, и гособвинитель. Суд удовлетворяет просьбу – процесс сделали закрытым.

Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режимаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Почти через месяц, 14 марта, женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и приговорили к 5 годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Она должна будет выплатить потерпевшему 4 тысячи рублей в качестве моральной компенсации.

Суд поставил точку в этом деле 14 мартаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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Виртуальный роман с моряком из США закончился разводом на 41 тысячу долларов

«Комсомолка» уже писала о случаях, когда мошенники, играя на чувствах людей, выуживают у них деньги.

Вспомним Александра Мельника, 24-летнего афериста из Гродненской области, который создал в соцсети и на сайте знакомств несколько аккаунтов под разными именами: Ирина, Виктория, Татьяна. Все эти девушки якобы находились в тяжелом материальном положении. Проблем у них было много, и на все нужны деньги: девушки просили определенные суммы на лечение себе и родственникам, погашение кредитов, похороны родни, даже на покупку школьных принадлежностей для младшей сестры или билет в Минск. Просили девушки денег и как плату за интимные отношения в будущем. Мужчины, которые своих новых знакомых в реальности никогда не видели, охотно откликались на просьбы и перечисляли деньги - кто-то 280 рублей, кто-то больше 3 тысяч. Всего Александру под псевдонимами Ирины, Виктории и Татьяны удалось получить около 52 тысяч рублей. Парню поверили 63 мужчины! Кстати, свои деньги назад они требовать не спешили, многие и в милицию не обращались, но их нашел следователь.

Иногда девушки верят обещаниям потенциальных женихов из интернета и готовы перечислять им невероятные суммыФото: Павел МАРТИНЧИК

- Все-таки до конца еще верил, что, возможно, это девушка, - говорил в суде один из обманутых мужчин.

Еще один сценарий мошенники давно и часто успешно отрабатывают на одиноких дамах. В апреле 2018 года женщине из Борисова в соцсети написал мужчина, представился 52-летним моряком из США. Рассказал, что разведен и состоятелен. Несколько месяцев общения, а на самом деле - обработки жертвы, и от мужчины поступает просьба: срочно нужно уехать из Таиланда, истекает срок контракта, но с собой нет нужных документов - помоги отправить! Борисовчанка должна была получить посылку и отправить ее в Таиланд. Правда, есть загвоздка: чтобы забрать посылку, нужно уплатить таможенный сбор. Мужчина убедил даму, что все расходы обязательно ей компенсирует, причем немедленно - деньги уже лежат в посылке вместе с документами. Вероятно, звучало все весьма правдоподобно - белоруска на просьбу откликнулась. Не смутила ее и огромная сумма так называемых таможенных сборов - 41 тысяча долларов. Она даже оформила на себя кредиты, часть денег взяла взаймы и в несколько этапов перечислила всю сумму «моряку». На этом их общение и закончилось - на связь он больше не выходил. Только после этого борисовчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Такие люди никому не сочувствуют»

- В описанных случаях люди являются жертвами психопатов (это не психическое заболевание, а особенности развития личности). Кто такие психопаты? Это люди, которые умеют своим обаянием, авторитетом привести других к тому, чего они хотят, - объясняет Наталья Олифирович, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт. - У них обычно есть красивые маски, они стараются сделать то, что им нужно, используя человеческие слабости. Они патологически лживы, умеют манипулировать, эмоционально обеднены - мир их чувств и эмоций часто сводится к жадности и зависти. Они абсолютно не чувствительны к другим, никому не сочувствуют и никогда не хотят нести ответственность за свое решение. Психопат достаточно жесток, чтобы не волноваться по поводу того, что он, например, оставляет человека без средств к существованию, или о том, что женщина ради отношений с ним берет кредиты - он действует до конца и получает то, что хотел.

По словам психолога, сначала мошенники оценивают свою потенциальную жертву, определяют, насколько она может быть полезна как источник денег, власти или секса. Если жертва подходит, человек начинает строить с ней отношения, входит в доверие. Как только психопат получает то, что он хотел, он бросает жертву.

- Что за люди попадаются на удочку таких мошенников? Чаще всего это слишком альтруистичные, очень доверчивые, впечатлительные, наивные. Готовы верить психопатам одинокие люди, которые очень хотят отношений. В зону риска входят и пожилые люди. Почему люди становятся психопатами? Возможно, они сами выросли в психопатической среде с манипулятивными, агрессивными, жесткими, жадными родителями.

Специалист советует людям, которые понимают, что в силу характера могут поверить незнакомцу и поддаться на его уловки, быть особенно осторожными.

- Лучше общайтесь и встречайтесь с людьми, которых вы знаете, с которыми вы связаны хотя бы через несколько человек, которых можно найти. Старайтесь пресекать попытки вами манипулировать. Как это делать? Говорить нет незнакомцам, не соглашаться на сомнительные предложения, никогда не переводить деньги людям, которых вы не знаете и которые с вами познакомились в интернете. Доверчивость и эмоциональная чувствительность в этих ситуациях играют плохую роль.