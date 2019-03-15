«Выбирал детей своих друзей и знакомых». Мужчина из Новополоцка 20 лет насиловал детей, среди жертв - 2-летняя девочка

В июне 2018 года в руки сотрудников МВД попали фотографии и видео со сценами насилия над двумя маленькими девочками. В кадре оказался и мужчина: короткая стрижка, непримечательное лицо, средний рост, плотное телосложение. Он же и снимал видео. По некоторым деталям оперативники поняли, что съемка велась в Беларуси: в видео засветилась белорусская купюра, пакет из магазина детских товаров, красная «девятка» с наклейкой о пройденном техосмотре и местными номерами, которые неаккуратно закрасили в фоторедакторе. По этим деталям милиция нашла человека, который, как выяснилось, 20 лет совершал насилие над детьми, сообщили в МВД.

Продавал секс-туры для иностранцев: за одного ребенка – 2-3 тысячи евро

Коллекционированием и распространением детской порнографии он увлекся еще в 1998 году, когда был студентом одного из минских вузов. Парень торговал роликами, записанными на кассеты, и распространял через интернет. Позже молодой человек пришел к тому, что сам стал снимать такие ролики и участвовать в них. Поначалу в качестве жертв он выбирал детей своих друзей и знакомых. Те совершенно спокойно оставляли малышей с приятелем, не догадываясь, что иногда парень насиловал их детей буквально в соседней комнате.

Продажа порнографии, вероятно, приносила стабильный доход: после вуза молодой человек даже не стал искать работу. Чуть позже география его действий расширилась: вместе со знакомым он отправился в Камбоджу, где вместе они насиловали детей и снимали это на видео. Американец за это получил серьезный срок - 30 лет тюрьмы, белоруса же никак не наказали.

В 2011 году он переехал в Украину, там его приговорили к лишению свободы за распространение порнографии. После освобождения он вернулся в Беларусь, завел контакты с педофилами из других стран и создал десяток фейковых аккаунтов в соцсетях, с которых регулярно переписывался со школьницами, предлагая вступить в интимные отношения за деньги.

Мужчина регулярно насиловал детей, снимал это на видео и продавал ролики за 30 долларов. Фото: кадр видео / mvd.gov.by

В 2015 году мужчина познакомился с двумя сестрами из Новополоцка - у них росли дочери, которым на тот момент было 2 и 4 года. С одной из матерей мужчина стал жить, но отношения внутри семьи вряд ли можно было назвать здоровыми.

Мужчина регулярно насиловал детей, снимал это на видео и продавал ролики за 30 долларов. Кроме того, мужчина устраивал секс-туры для педофилов-иностранцев. За надругательство над ребенком он просил от 2 до 3 тыс. евро и даже помогал гостям изготавливать порно во время таких визитов. Еще один шокирующий момент: мамы девочек не просто знали о том, что происходит. Они получали за это деньги, сами же совершали сексуальное насилие над дочерьми, снимали все на видео и распространяли в интернете.

Сейчас и насильник, и его соучастницы задержаны. Дети находятся в детском доме. Следственный комитет во взаимодействии с Интерполом ищет зарубежных пособников белоруса. Расследование продолжается.

КСТАТИ

«Педофилы внушают ребенку, что в этом нет ничего плохого»

К сожалению, в Беларуси насилие над детьми, в том числе в семьях - не редкость. В 2018 году 609 детей пострадали от сексуальных посягательств. За 5 лет количество выявленных фактов педофилии в Беларуси выросло примерно в 15 раз - МВД активно работает по поиску таких фактов.

Многие жертвы могут годами молчать о том, что с ними произошло. Причина тому: стыд, страх, что не поверят. Иногда жертвы просто не хотят предавать человека, который им нравится. Часто дети просто не понимают, что с ними происходит, и считают, что это нормально.

- Некоторые педофилы демонстрируют детям литературу или фильмы с нетрадиционными половыми отношениями - так ребенку внушают, что в этом нет ничего плохого. Но потом с помощью рисунков и других методик малыши рассказывают, что с ними делали, в каких местах трогали и так далее, - рассказывал в интервью «Комсомолке» заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Даже специалисты, которые работают с детьми, пострадавшими от насилия, и за годы работы столкнулись со множеством ужасных историй, говорят, что случаи, где мама помогает насильнику издеваться над своим ребенком, очень редки.

Сейчас максимальное наказание за педофилию в Беларуси - 15 лет. Для суда не имеет значения, болен ли человек расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии или совершал насилие по каким-то другим причинам - наказание для всех одинаковое. Специалисты отмечают, что тюрьма не решает проблему и не избавляет от заболевания - то есть, выйдя на свободу, педофил, вполне возможно, найдет новых жертв. Специалисты отдела сексологических экспертиз считают, что педофилы должны проходить психотерапию и медикаментозное лечение, но пока это только рекомендация, которую человек с таким заболеванием может выполнять или не выполнять по желанию - насильного лечения педофилов в Беларуси нет.

- Мы уже думаем, как работать с этой категорией людей, чтобы не допустить повторных преступлений, - комментировал проблему Дмитрий Цаюн. - Спрашиваем мнение людей - как бы они это видели. Очень многие поддерживают введение открытой базы бывших осужденных. Не исключено, что такая база у нас появится, но до активных действий в этом направлении мы изучим международный опыт, чтобы избежать тех ошибок, которые делали наши коллеги за рубежом.