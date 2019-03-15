«Почувствовала себя растоптанной». Гомельская домохозяйка в суде доказывает, что она не тунеядка

Суд-прецедент начался в пятницу в Гомеле. 46-летняя Мария Тарасенко, которую включили в базу незанятых в экономике, подала иск к комиссии по содействию занятости населения Железнодорожного района Гомеля и Комитета по труду, занятости и соцзащите. Позже суд добавил к соответчикам администрацию района и финансовые управления города и области. В итоге в суд пришли сразу шесть чиновников. На стороне «тунеядки» - юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко и правозащитник Андрей Стрижак.

- 15 января, в своей день рождения, я готовилась к празднику, и в этот момент на мой мобильный позвонили. Женщина представилась мастером ЖЭУ и сказала, что я включена в базу незанятых в экономике и буду оплачивать подогрев воды по полному тарифу - в несколько раз больше, чем сейчас, - говорит в суде Мария. - Сказали, что звонят по поручению районной администрации. Откуда у них мой номер мобильного? Есть такое понятие, как конфиденциальность. Я почувствовала себя растоптанной в тот момент. Никто не имеет права вторгаться в мое личное пространство.

В суд пришли сразу шесть чиновников, а в зале не хватило мест на всех желающихФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчанка с супругом давно решили, что Мария не будет работать, а станет домохозяйкой - ведь доходы мужа позволяют содержать семью. Женщина возмутилась тем, что ее хотят заставить работать или полностью оплачивать коммунальные услуги и обратилась с жалобой в комиссию районной администрации, требуя исключить ее из базы. Там отказали.

- Я испытала унижение, страх за свое будущее, - объяснила гомельчанка.

После этого она подала жалобу на действия властей в суд, но там отказались ее рассматривать. Тогда Мария решила обратиться с гражданским иском и потребовать компенсацию морального вреда, который оценила в символическую сумму - 1000 рублей, то есть среднюю зарплату в Беларуси, обещанную правительством.

В суде Мария пообещала пойти на мировую, если ее исключат из базы. Но чиновники сказали, что это невозможно. Домохозяйке посоветовали обратиться в комиссию администрации района, и тогда там детально рассмотрят ситуацию женщины. Комиссия имеет полномочия полностью или частично освободить от полного возмещения затрат на коммунальные услуги, напомнила замглавы администрации Железнодорожного района Надежда Куницкая:

- Тарасенко было предложено обратиться в комиссию по содействию в трудоустройстве, но она этого не сделала. И ее нравственные страдания не подтверждены конкретными доказательствами, а моральный вред не мог быть причинен, поскольку все предъявленные требования законны, - считает чиновник.

На стороне Марии - юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко и правозащитник Андрей Стрижак.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В суде возник спор, почему Марии звонили на мобильный, кто и почему дал ее личный номер мастеру ЖЭУ.

- Ей звонили на домашний телефон, - сказала замглавы администрации.

- У нас городского телефона вообще нет! - ответила домохозяйка и предоставила запись звонка на мобильный.

Юрист Леонид Судаленко в своем выступлении утверждал, что гомельчанка занята в экономике: ведь она уплачивает косвенные налоги при покупках в магазине:

- Каждый, покупая даже булку хлеба, становится занятым в экономике, поскольку в цену продуктов включен налог на добавленную стоимость. А государство дискредитирует ее за то, что она решила не работать по найму, реализуя свое конституционное право.

Решение суд огласит в понедельник. Кстати, на первое заседание пришло так много людей, что некоторые не поместились в зале. Но большего помещения в суде предоставить не смогли.